Mary Stevenson Cassatt impresszionista festő és grafikus munkásságával ismerkedhetnek meg a nézők az Exhibition on Screen művészettörténeti sorozat új részében szeptember 29-én, pénteken 18 órától a Barátság moziban. A modern nők, anyák festőjeként ismertté vált művészt bemutató filmre már váltható belépő a mozi pénztárában és honlapján.

Az impresszionisták visszatérő témát adnak az angol Exhibition on Screen sorozatnak, a nézők több korábbi filmben is az ő munkásságukban mélyedhettek el. A témát folytatva a soron következő epizód az 1844—1926 között élt Mary Stevenson Cassatt művészetét mutatja be. Az Amerikai Egyesült Államokban született művész apja révén került közel a francia kultúrához – élete jelentős részét Párizsban töltötte, eleinte Edgar Degas pártfogoltjaként, később maga is jelentős impresszionista festővé vált.

Cassatt a századfordulón számos irányzatot kipróbált, képeinek témája az anya-gyermek kapcsolat ábrázolása felé fordult. Radikális képein a nők művelt, világra nyitott társasági lények. Ez gyökeres szakítást jelentett a nők korábbi, tárgyiasító ábrázolásmódjával: Cassatt képeinek uralkodó eleme az érzelem, és nem a technika.

A film felvonultatja Cassatt csodás nyomatait, pasztellkréta-rajzait, festményeit: közel hozza a nézőkhöz ezt a meglepő, magával ragadó, mégis gyakran alábecsült művészt, akinek pályája tele volt ellentmondással, akárcsak azoké a nőké, akik modellül szolgáltak neki. A dokumentumfilm izgalmasan tárja elénk a korabeli társadalmi és kulturális változásokat, a nők jogaiért folytatott küzdelmet, a képzőművészet új formanyelvének kialakítását.