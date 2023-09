A szokásokkal ellentétben a 73. bányásznap első napja nem a művelődési ház előtt zajlott, hanem a Rákhegyi Közösségi Házban, amit a helyiek tájháznak hívnak.

-Népzenei estét terveztünk és nemcsak a helyiek, a rákhegyiek, hanem sokan mások is nagyon szerették ezt az új közösségi helyszínt, mondta Majer Tamás, a Kincsesbányai Művelődési Ház vezetője, aki hozzátette, hogy a tájház udvarán a Barátok és a Kákics zenekar koncertjén, előadásán is sokan voltak, megtöltve a rendelkezésre álló teret. A népzenére kíváncsi közönség megtekinthette a bányásznapra összeállított kamara kiállítást is, Kincsesbánya múltjáról és jelenéről.