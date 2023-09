A 12. találkozó különösen emlékezetes volt. Takács Istvánné, a Sárosdi Kézműves Egyesület elnöke nagyon vidáman újságolta, hogy a rendezvényre készülve három nagy kondérban főztek, nem kevesebb, mint 500 főre babgulyást. Azonban az esemény népszerűsége minden várakozást felülmúlt, és olyan sokan érkeztek, hogy az egyesület tagjainak sajnos nem jutott az ízletes ebédből. Ők végül zsíros kenyeret ettek, de a jó hangulatot ez sem tudta elrontani.

A nap során a kézművesek műhelytitkaikba engedtek bepillantást, és bemutatták, hogyan készülnek a csodálatos alkotásaik. A hímzéstől a kerámián át a kézzel készített dísztárgyakig minden megtalálható volt, amit a kézművesség világában elképzelni lehet. A lombos fák alatt, a hangulatos sátrak között sétálva az ember úgy érezte, mintha egy másik világba csöppent volna, ahol a kézművesség még mindig a mindennapok része.

De nem csak a kézműveseké volt a főszerep ezen a napon. A kis színpadon egymást követték a néptánc és népdal csoportok, akik a magyar népzene és tánc gyöngyszemeit mutatták be. A Somogy vármegyei Buzsákról érkezett Sárga Rózsa Népdalkör Egyesület előadása különösen emlékezetes volt. A somogyi népdalok mellett szokásjátékokat is bemutattak a népdalkör tagjai, akik előadásuk mellé településük híres hímzéseit is elhozták magukkal.

Miközben a lassú, méltóságteljes népdalok és a pörgős, energikus néptáncok váltották egymást, a közönség arcán a mosolyok nem csak az előadásoknak szóltak, de valami más is tükröződött rajtuk: a büszkeség. Büszkeség a magyar hagyományokra, a kézművességre és a közösség erejére.

A Sárosdi Kézműves Találkozó nem csak egy esemény, hanem egy közösség, ahol az emberek együtt tudják ünnepelni a hagyományokat. Ahol a múlt és a jelen találkozik, és a jövő nemzedékének tanítják a hagyományok értékét.