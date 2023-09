Igaz ’csak’ egy verseskötet formájában, de bizonyára ez is megteszi irodalomkedvelőknek. Ahogy azt az ÖKK is írja a kötet bemutatásával a város célja, hogy a fehérváriak és az ide látogatók még inkább megismerjék azon képző- és iparművészeti alkotásokat, amelyeket Székesfehérvár kínál. Fellinger Károly versei mellett Magony Imre fehérvári szobrokról készült fotói is megtalálhatók a kötetben.

A Vörösmarty Társaság által szervezett bemutatóra ingyenes a belépés.