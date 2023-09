Ezúttal nem pusztán dokumentum gyanánt írjuk meg az ünnepség helyszínét, a Petőfi Művelődési Központot, hanem mint az ötven év tanújaként szereplő emblematikus helyszínt. Az évtizedek alatt látványos és népszerű terménybemutatókat tartottak itt a ház munkatársainak aktív és kreatív segítségével a kertbarátok, nem beszélve a bor- és pálinkaversenyekről. Az ötven esztendeje alakult kertbarát kör ma már egyesületi formában működik, az ország egyik legrégebbi civil szervezeteként, s mikor úgy tűnne, kiöregszenek és kihalnak a nagyszerű elődök, mindig belép a „beleidősödő” és lelkes következő generáció az eltávozottak helyére. A legfiatalabbak futnak, karriert építenek, kisgyerekeket nevelnek, majd negyven körül sokan közülük kertre, szőlőre, gyümölcsösre vágynak, s magához hasonló érdeklődésű társaságra is. A bicskei kertbarátok erős és összetartó közösséggé nőtte ki magát, s valóban, a legkülönbözőbb foglalkozású és politikai nézetű embert kovácsolt egybe a kert és a természet szeretete révén.

Fotó: Zsohár Melinda

A kultúrház nagyterme megtelt, az átlagéletkor szemmel láthatóan magas volt, ahogyan ez országszerte jellemzi a szenvedélyes kertészkedők életkorát. Lukács Róbert elnök szinte a legfiatalabb köztük, őt annak idején éppen a mozgékonysága miatt választották meg a tagok maguk közül. Ő is az ismert állításra hivatkozott, mely szerint a kertművelés szolgálja az egészség megőrzését, a jó kedély fenntartását, a pozitív gondolkodást. A kert sokkal többet ad nekünk, mint amennyit nekünk kell tenni érte, mondta. Megjelent az ünnepségen András Károly, a Kertbarátok Országos Szövetsége elnöke és Radványi Imréné főtitkár. Messze földi kertbarátok is képviseltették magukat, Békéscsabáról (!), Esztergomból, Gyálról, Ősküről, Budaörsről is eljöttek a társegyesületek képviseletében.

Fotó: Zsohár Melinda

Bálint Istvánné bicskei polgármester hangsúlyozta köszöntő, egyben köszönő beszédében, hogy az 1973-ban alakult kertbarát kör tagjai részei a bicskei mindennapoknak, s ez hozzájárul a „bicskeiséghez” is. A névadó Kővágó Antal a kisvárost körülölelő szőlődombok egyikén, az Előhegyen termesztett szőlőt, s országos hírű, csaknem ötszáz fajtából álló gyűjteményt állított össze. Az 1967-ben elhunyt szőlész nevét vették fel a bicskei kertbarátok, s őrzik szellemiségét azóta is. Nehéz lenne felsorolni a példás elődöket, az alapító és örökös elnök néhai Mészáros Árpád tanár alakja szinte legendássá nőtt. Nagy János, Kelemen János, Kovács Bálint szintén eltávoztak már, anekdotaszerűen emlegetik szép kertjeiket, terményeiket és az egyesületért végzett munkájukat. Rácz Imrénének oroszlánrésze volt abban, hogy a kézimunkák és régi kertészeti eszközök is bekerültek a sokak által látogatott őszi bemutatókba. Lukács Róbert kiemelte, hogy a gyerekek is mindig megnézték az „öregek” kerttárlatát. Így „keletkezik” az utánpótlás!

Fotó: Zsohár Melinda

Okleveleket, elismeréseket adtak át a születésnapon, köztük számosat azoknak a hölgyeknek, akik egyenrangú kertbarátként csatlakoztak a kezdetben férfitöbbséghez. Anyagiakkal is támogatják többen a társaságot, aki teheti, így is áldoz a működés segítésére, mint Halász Éva, László Józsefné. A legmagasabb fokozatú országos díszoklevelet Berta Pálné, Mónos Éva, Marton János és Lukács Róbert vették át András Károlytól, oklevelet adományoztak Bányai Etelkának, Szvák Ilonának, Horváth Gyulának, Kaszás Józsefnek, László Józsefnek és Jakab Jánosnak. A két özvegy, Kovács Bálintné és Nagy Jánosné férjük hagyatéka ápolásaként oszlopos tagjai továbbra is az egyesületnek. Végh Róbert, a Bicske Barátok Egyesülete elnöke neves sebészorvos, a két egyesület összefonódásáról szólt, kiemelvén, nem véletlenül viseli mindkét civil szervezet a nevében a barátság szót.

Bálint Istvánné polgármester köszönti az 50 éves kertbarát kört

Fotó: Ivanics Imre

Ezúttal kisebb terménybemutatót készítettek, mint máskor, de a látványos és szellemes növényi tárlat, kiegészítve a madárijesztőkkel, kavicsképekkel kiválóan példázták a félévszázados Kővágó Antal Kertbarát Egyesület szellemiségét. Az ünnepi műsorban fellépett Szanyi Bettina népi énekes, a Mayer Néptáncműhely táncosai és a Holecz-házaspár versekkel.