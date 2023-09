Októbertől jövő februárig tart a 13. Mozinet Filmnapok sorozata, amelyhez, ahogy minden évben, a Barátság mozi is csatlakozott. A mostani válogatásban öt kiváló alkotást láthatnak a nézők, jóval a hivatalos hazai bemutató előtt, a vetítésekhez pedig minden alkalommal beszélgetés is kapcsolódik. A fehérvári művészmozi minden hónap harmadik péntekén várja majd a filmrajongókat, először október 20-án, 18 órakor, amikor a Cannes-i Arany Pálmát elnyerő, Egy zuhanás anatómiája című francia filmet tekintheti meg a közönség. Az első alkalomra már válthatók jegyek a mozi pénztárában és honlapján.

A világ legrangosabb filmfesztiváljának fődíját, a Cannes-i Arany Pálmát elnyerő lélektani krimi, az Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall) nyitja a Filmnapok programját októberben.

Az Életrevalók és az Eszeveszett esküvő alkotói, Éric Toledano és Olivier Nakache az idei karácsonyi szezonban hamisítatlan francia vígjátékkal térnek vissza: legújabb, Egy nehéz év (A Difficult Year) című filmjüket a Filmnapok nézői már novemberben láthatják.

A 2023-as év legnagyobb kritikus- és közönségkedvenc romantikus filmje, a Filmnapokon decemberben látható Előző életek (Past Lives) szívszorító történet az életre szóló döntésekről, kihagyott lehetőségekről és az igaz szerelemről.

Anna Hints rendezőnő lenyűgöző operatőri munkával elkészített filmje, a januárban látható Smoke Sauna Sisterhood egy összetartó női közösség szemszögéből tárja fel a tradicionális észt szaunázás legintimebb pillanatait.