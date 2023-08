– A Mobilmánia és a többiek biztosan gondoskodnak majd a nagyszerű hangulatról – mondta Turbina. – Most találtam újabb plakátokat a múltról, rajta a zenészekkel, Kékesi Lászlóval, Zeffer Andrással, Tunyogi Péterrel, Vikidál Gyulával. Ami az asztalomon van, az egy augusztus 9-ére készült példány, de sajnos már nem tudom, hogy a sok közül ez melyik év volt. Egyébként jónéhányat, ilyen és hasonlót bemutatok majd, az érkezőket plakátkiállítás fogadja az Agárdi Popstrand bejáratánál. A Mobilmánia zenészei nagyon készülnek, hiszen életük egyik legfontosabb koncertje lesz már csak azért is, mert erről a helyszínről van szó. Van mit előadniuk, a közönség pedig nagyon megkapja majd a magáét. Elég komoly technikát vonultatunk fel, a világításért felelős kolléga ma járta be a színpadot és a területet, a felszereléssel pénteken érkeznek. Bemértek, felmértek mindent, hogy hová kerülnek a lámpák, és hol lesz a ledfal. És ami nagyon fontos, ma is ipari szivattyúkkal locsolok, hogy szép legyen a fű ebben a kánikulában, és minél jobb környezet fogadja a hozzánk érkezőket.

Vikidál Gyula dalait a mai ötvenesek nagy része fejből tudja, pedig az még egy másik rendszer, egy másik zenekar volt…

Fotó: Mobilmánia

Turbók János, Turbina beszámolt róla, hogy a nagymúltú zenekar várhatóan a teljes repertoárt előadja, a zenészek pedig napok óta próbálnak.

– Ha valaki készül, és nem haknizik, az azt jelenti, hogy a közönség sokkal többet kap tőle. Úgy érzem, Zeffer Andrisék most a közönséggel együtt fognak – persze jó értelemben véve – megőrülni. Azt mondták nekem, hogy számukra a Velencei-tó látványa plusz lelki feltöltődést nyújt, és nagyon várják már a találkozást azokkal, akik ezúttal is együtt lesznek velük az Agárdi Popstrandon.



A Mobilmánia 2008-ban alakult meg a régi P. Mobil tagjaiból, első fellépésüket egyébként Székesfehérváron tartották, majd igazi otthonra találtak Agárdon. Most szombaton 17 órakor nyitják a Popstrand kapuját, majd fellép a Stardust, a Triász és a Zártosztály, a mobilosok 21 órakor csapnak a húrokba, hogy bizonyítsák, mennyire igaza van Turbinának.