Megannyi színes programmal várja az érdeklődőket a XXIII. Eötvös Napok, melyen a kultúra, az alkotás és a zene kapja a főszerepet. Az idei évi rendezvény koncepcióiról és főbb elemeiről az esemény szervezőjével beszélgettünk.

– Az elsődleges koncepciónk minden évben ugyanaz, már szinte hagyománnyá vált: szeretnénk, hogy a kultúrának, a művészetnek, a szórakozásnak minden műfaja megjelenjen az Eötvös Napokon. Mindig célom volt, hogy nullától kilencvenkilenc éves korig mindenkinek kínáljunk programokat. Mivel tavaly nagyon sok évfordulónk volt, ezért most ötnaposra van terveztük a programot – kezdte Elszeszerné Sólyom Anna, az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház intézményvezetője, aki arról is beszélt, a visszajelzések évről évre pozitívak, s valóban úgy tűnik, minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő programot.

Az Eötvös Napok rendre a Duna-parti településre vonzza a helyieken túl a környékbeli falvak és városok lakóit is.

– Egyre többször tapasztaljuk, hogy a környező településekről is jönnek hozzánk. A visszajelzések alapján érkeznek Adonyból, Érdről, Diósdról, sőt a Duna másik oldaláról is. Adonyból például rendszeresen járnak Ercsibe, már nemcsak az Eötvös Napokra, hanem minden más rendezvényünkre is – tette hozzá.

A programkínálat tehát mindig sokszínű és sokakat érdeklő, a jó hír pedig, hogy ez idén sem lesz másképp. Az augusztus 30. és szeptember 3. között zajló rendezvény a város számos helyszínén várja a sport, a kultúra, a zene iránt érdeklődőket csak úgy, mint az aktív kikapcsolódásra vágyókat. Az első napon kinyitja kapuit az Éva Családi Alkotóház, s kezdetét veszi a Dunai Illúziók Művészeti Hét, melynek során különféle kreatív alkotások születnek, s az Eötvös Napok utolsó délelőttjén az elkészült művekből kiállítás nyílik a művelődési házban.

Születésének évfordulóján koszorúzással emlékeznek báró Eötvös Józsefre

Fotó: Elekes Gergő / FMH-archív

Ugyancsak az első napon,17 órakor nyílik meg a művelődési ház kistermében a helyi alkotó, Feketéné Takács Rita művésztanár első, „Vidékek, Legbelül” címre keresztelt tárlata. Egy órával később a színházteremben a szintén helyi író, Pergel Antal könyvbemutatójára várják a közönséget.

Szombaton, szeptember 2-án Ambrus Attila érkezik, s a délután során élmény kerámiázásra várja a gyerekeket – a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Mindeközben a Kinizsi Sportpályán javában zajlik majd az Eötvös Kupa, s fűre lép a Magyar Színészválogatott is, melynek csapatkapitánya Puskás Peti énekes. A szombati nap során állandó programelemként gólyalábas bemutató, lufihajtogatás, kreatív foglalkozás és légvár park is várja a gyerekeket.

A zárónapon, szeptember 3-án, vasárnap 9 órától megemlékezés és koszorúzás kezdődik báró Eötvös József szobránál, s ezzel egy időben elkezdődik a művelődési ház színháztermében a sokak által várt ulti és sakkverseny.

Az Eötvös Napok alkalmával kitárja kapuit a látogatók előtt az Eötvös József Emlékház, melyet most előzetes bejelentkezés nélkül megnézhetnek az érdeklődők augusztus 30. és szeptember 2. között 13-16 óráig.

A további programokról és azok részleteiről a művelődési ház honlapja és közösségi felülete ad tájékoztatást.