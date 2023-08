A Székesfehérvári Fúvószenekar – ami idén tavasszal váltotta meg a nevét – Hámori János vezetésével példásan vezette fel az estet. A koncertjükön a hagyományos klasszikus művek mellett olyan ismert filmzenék és könnyűzenei dalok is felcsendültek, amelyek ritmusa azonnal elvarázsolta a közönséget, és ha mindez nem lenne elég, a zenekar meglepetésként néhány vadonatúj kompozíciót is beillesztett a repertoárba. Hiába a tűző nap, produkciójuk a hőség ellenére is megálljt parancsolt minden arrajárónak.