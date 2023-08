Megkezdődött a bérletek megújításának időszaka a Vörösmarty Színházban, szerda délelőtt Székesfehérvár polgármestere is megvette a 2023/24-es évadra szóló Kállay Ilona bérletet.

– Bízom benne, hogy egy nagyon szép és zavartalan évadot kezdünk meg hamarosan a Vörösmarty Színházban, ami a város és a régió tekintetében is központi kulturális intézmény. Nagyon jó társulata van a színháznak, nagyon jó darabok várnak ránk a belváros gyönyörű színházépületében – hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester, aki arról is beszélt, az önkormányzat az előző évinél kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni a működéshez szükséges villamosáramot, így nem lesz akadálya annak, hogy a téli időszakban is nyitva tartson a teátrum.

A polgármester hozzátette, egy 66 millió forintos kiegészítő állami támogatásnak köszönhetően folytatódhat a Vörösmarty Színház felújítása. Az összegből technikai eszközök fejlesztése valósulhat meg.

A következő évadban 23 különböző bérletkonstrukcióval várja nézőit a fehérvári színház. A számos új bemutató mellett korábban nagy sikerrel játszott előadások is műsoron maradnak.