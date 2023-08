A pedagógiai szakkönyvtár állományának tavaly év végén kellett elköltöznie a Barátság Házából, ám szerencsére a húszezernél is több kötetet tartalmazó állomány nem vált hontalanná. Az Oskola utcai épületben – ahol az olvasóterem és a gyerekkönyvtár is található – volt két megüresedett terem, ami egy tisztasági festés után új otthont adhatott a pedagógiai szakkönyvtár állományának.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár tájékoztatása szerint a költözést megelőzte egy selejtezés és a Központi Könyvtár pedagógiai állományának átcsoportosítása, így a pedagógiai részlegben egy helyen elérhetővé válnak a tanulással, oktatással kapcsolatos könyvek.

– Hatalmas munka van mögöttünk, lassan az utolsó könyvek is polcra kerülnek, most folyik az informatikai eszközök beállítása. Augusztus 22-én új helyen nyitunk, igyekszünk a megszokott színvonalat biztosítani és újdonságokkal is szolgálni. Hétköznapokon 18 óráig várjuk a látogatókat – tájékoztatta olvasói a könyvtár.