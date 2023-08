A magyar médiában különböző nyilatkozatokban lebegtették 2020 óta a Seuso-kincs késő római kori párhuzamainak kiállítását Birodalmi pompa címen a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM). Így lapunkban és hírportálunkon is szó esett róla abban az interjúban, amelyet Mráv Zsolttal, az MNM régészeti tárának tárigazgató-helyettesével, a Seuso-kincs régészeti kutatásának vezetőjével és álladó kiállításának kurátorával készítettünk Méltó társaságba kerül a Seuso-kincs címmel. A 400 millió forint állami támogatással tervezett nemzetközi kiállítás eddig sajnos nem valósult meg, viszont készült nyolc millió forintból egy hasonló témájú 25 perces film, amelyet az M5 tévécsatorna augusztus 26-án 15:50 órára tűzött műsorára. Bohák György rendező alkotásának tartalmi ismertetője szerint az ezüstkészlet legnagyszerűbb darabjait mutatják be eddig soha nem látott filmes közelképekben, mitológiából vett jelenetekkel, szakértői magyarázatokkal. Ugyanakkor láthatjuk majd e pannóniai remekmű európai kortársait is, amelyek teljesebb képet adnak majd a császárkor birodalmi pompájának megjelenéséről a provinciák reprezentatív lakomáin.

A tervezett legnagyobb európai római kori ezüstkincs kiállításon a Seuso-kincs mellett Budapesten kívánták bemutatni a mildenhalli, hoxne-i és esquilinusi kincsek legjelentősebb ezüstedényeit a British Museumból, de Párizs, Berlin és Bécs nagy múzeumaiból, és az amerikai Jean Paul Getty Museumból, svájci és olasz gyűjteményekből is érkeztek volna tárgyak. Ha egyelőre együtt nem is láthatjuk ezeket az ötvösremekeket a Magyar Nemzeti Múzeumban, legalább megadatik a lehetőség számunkra, hogy egy közös filmben ismerkedjünk meg velük és csodálhassuk őket. Többük története azért is érdekes, mivel muzeális értékük, s művészettörténeti jelentőségük mellett hasonlóan kalandos, esetenként bűnügyi szálakkal is átszőtt, mint a Székesfehérvárhoz közeli lelőhelyen előkerült ezüstkészleté.

A Seuso-készlet nagy-britanniai „kortársának”, a mildenhalli kincshez tartozó nagy ezüsttálnak a részlete

Forrás: JMIALL/WIKIMEDIA.ORG

Dézsy Zoltán Balázs Béla-díjas rendező eddig két részből álló, főként a Seuso-kincs bűnügyi hátterét kutató dokumentumfilmjei, valamint e témával foglalkozó osztrák, angol és francia Seuso-filmek után újra magyar alkotóktól készült a legújabb ismeretbővítő produkció, amit az ezüstlelet számos Fejér vármegyei vonatkozása miatt is ajánlunk olvasóink figyelmébe.