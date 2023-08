A huszonhárom főből álló óriásbáb-család, több mint 150 fős kíséretével (melyben a hagyományőrzőktől kezdve, a régizenészeken át a korhű ruhába bújt önkéntesekig mindenki megtalálható volt), évek óta nézők ezreit csalogatja el Fejér vármegye székhelyére. Nem volt ez másként 2023-ban sem, a 16:30-ra meghirdetett felvonulás kezdetekor szinte érezni lehetet az izgatottságot a Fő utcán, ahol kicsik és nagyok együtt várták lélegzetvisszafojtva az uralkodók felbukkanását. A konvoj a Koronás Parktól indult, majd a Fő utcán át haladtak a Városház térre, onnan pedig céljukhoz, az ünnepi közgyűlés helyszínére, a Szent István térre.

Nem sokkal 17 óra után váltak hallhatóvá a távolban a dübörgő dobok, majd felbukkantak a zászlóforgatók, hagyományőrzők, no és persze a nap sztárjai, maguk az uralkodók, hogy alattvalóik csodálata közben, korhű zenei kíséret társaságában (mely bizony a XXI. század emberét is azonnal táncra ösztönzi!) varázsolják el közönségüket a tikkasztó augusztusi napsütésben. Aki ott volt vasárnap, nem csak átélhette, hanem részese is lehetett történelmünknek! Szavak helyett beszéljenek a képek!