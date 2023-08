A Seuso tehetségkutató gála Polgárdi Város Önkormányzatának saját fejlesztésű tehetségkutató versenye, amelyet a település 2017-ben rendezett meg először a Polgárdi nyári fesztivál programjai sorában. A tehetségkutatóra a jelentkezés szinte bárki számára nyitott, hiszen az egyéni versenyzők vagy a csapatok tagjai (énekes, táncos és egyéb zenei produkciókban) 10 éves betöltött életkortól vehetnek rajta részt. A cél ma is az, hogy a verseny során reflektorfénybe kerüljenek azok a nagyközönség előtti rutinnal esetleg kevésbé rendelkező, de tehetséges jelentkezők, akik színpadi fellépésen szeretnék megmutatni magukat.

A show az idén is komolynak ígérkezik: számos meglepetés műsorszám és Szabó Kimmel Tamás – a Voice egykori műsorvezetője – felvezetése mellett neves szakmai zsűri mondja el a véleményét minden produkcióról. A 2023-as fődíj pedig nem kevesebb, mint 200 ezer forint.

Az egyik zenekar

Fotó: Zelenák Tibor Tamás

Az előválogató lezajlott, a mezőny a tavalyihoz hasonlóan erős

Pörgősen és jó hangulatban telt az a késő estig tartó forgatag, melynek során professzionális körülmények között egységes videófelvétel készült valamennyi kiválasztott elődöntősről a polgármesteri hivatal dísztermében.

Volt, akinek az izgalom miatt többször is újra kellett kezdenie, de a legtöbben nagy önbizalommal vágtak neki a felvételnek. Akadt, aki a szomszéd faluból, a szomszéd vármegyéből vagy az ország másik szegletéből érkezett, de nekivágott a hosszú útnak egy bátor versenyző még Szlovákiából is. Mégis mindenki egyformán otthon érezte magát Polgárdiban. Beleadtak apait-anyait, így talán nem véletlen, hogy a tavalyi versenyhez hasonlóan most is erős produkciók születtek.

A szavazás a gála közösségi oldalán jelenleg is zajlik

Az elkészült egységes felvételek a Seuso tehetségkutató közösségi oldalára kerültek ki, ahol egészen augusztus 10-én déli 12 óráig lehet leadni rájuk a szavazatokat. Vagyis, ha valakinek elnyeri a tetszését bármelyik produkció vagy a kedvencét szeretné bejuttatni az augusztusi gálára, érdemes lájkolni a versenyzőket röviden bemutató posztok valamelyikét (vagy akár mindegyiket). Mindenki véleménye számít, hiszen a beérkező szavazatok és a zsűri döntése alapján dől majd el, hogy melyik 10+2 produkció jut be az augusztus 19-én, szombaton 17 órai kezdettel a Batthyány ligetben sorra kerülő gálaműsorba.

Lány, gitárral

Fotó: Zelenák Tibor Tamás

Amit érdemes még tudni a Seuso gáláról

Augusztus 10-e után megtudhatjuk, melyik 12 produkciót láthatjuk, hallhatjuk a gálaműsorban. De hogy kié lesz a fődíj, a közönségdíj és az egyéb elismerések, arra majd csak élőben, a gála napján derül fény. A szakmai zsűri tagjai között minden évben országosan és regionálisan ismert művészek, zenészek foglalnak helyet. Idén sem lesz ez másként: a gála színpadával szemben felépített pulpituson augusztus 19-én három népszerű művész foglal majd helyet. Szirtes Edina Mókus, Erkel Ferenc-díjas énekesnő, hegedűs, zeneszerző, Kamarás Iván, Jászai Mari-díjas színész, A miniszter félrelép, az Európa Expressz, A mi kis falunk és a Mintaapák sztárja, valamint Kiss Barna, zenész, dalszerző, a Pataky Művek, a Villon Trió és a Nemadomfel zenekarok gitárosa.

A szervezők augusztus 19-én kora este minden érdeklődőt szeretettel várnak a ligetbe az izgalmasnak ígérkező show-műsorra és zenei vetélkedésre.