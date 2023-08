Ünnepi programok

Augusztus 17. (csütörtök)

Polgárdi, 18 óra: A díszpolgári cím és a Pro Urbe díj átadása a városháza dísztermében. Beszédet mond Nyikos László polgármester. Közreműködik a Clara Voce Vegyes Kar.

Székesfehérvár, 17.30 órától: Székesfehérvári Királyi Napok (összművészeti fesztivál). 17.30 óra: Katonazenekarok térzenéje (Zichy liget, Mátyás király-emlékmű, Alba Plaza előtti tér). 18 óra: Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál (Városház tér). Résztvevők: Budapest Helyőrségi Zenekar, Debrecen Helyőrségi Zenekar, Veszprém Helyőrségi Zenekar, Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar.

Augusztus 18. (péntek)

Pákozd, 18 óra: Emlékparki nyár (Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely). A Szent Korona története – Csomor Lajos előadása.

Sárosd, 18 óra: Ünnepi megemlékezés a polgármesteri hivatalban. Kitüntetések átadása (Sárosdért Emlékérem, Pro Civitate-díj).

Szabadbattyán, 17.30 óra: Az államalapítás ünnepe. Helyszín: a Cifrakert (rossz idő esetén a művelődési ház). Ünnepi műsor díjátadással. Az új kenyér megáldása. Közreműködik a Múzs Art Színházi és Művészeti Műhely. Vendéglátás: kemencében sült langalló.

Székesfehérvár, 10 órától: Székesfehérvári Királyi Napok (összművészeti fesztivál). 10–19 óra: Koronázási ünnepi játékok (Belváros, Zichy liget). Történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrzők, régizenészek, családi játékok. (Szombaton és vasárnap is.) 17 óra: Egyisten – Álom-játék szabadtéren (Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert). Írta és rendezte: Ferenczy-Nagy Boglárka. Előadják: a Színművészeti Egyetem hallgatói óriásbábok közreműködésével. (Szombaton 18 órakor.) 17 óra: a Lánczos Kornél–Szekfű Gyula-ösztöndíj, a Deák Dénes-díj és a Deák Dénes-ösztöndíj átadása (Bory-vár). 18 óra: Múzeum Akusztik (Szent István Király Múzeum, Rendház, díszudvar). Vintage – koncert. A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói. 20.30 óra: Parádé – táncszínházi est egy felvonásban a Boban Marković Orkestar és a Székesfehérvári Balett Színház közreműködésével (Zichy-színpad). (Kedvezőtlen időjárás esetén az előadás elmarad.)

Augusztus 19. (szombat)

Bodajk, 19.30 óra: Szent István-nap. Helyszín: kegytemplom és zarándokudvar. Nyitott templomok éjszakája. Orgonakoncert, a kegyhely megtekintése, „misebor-kóstolás”.

Bodmér, 16 órától: Falunap a faluház udvarán. 16 óra: Megnyitó. Zenetarisznya – Kovács Gábor műsora (portörlő-klarinét, biciklipumpa-furulya, PETpalack-szájorgona, mankó-fuvola). 16.40 óra: Ünnepi megemlékezés, az új kenyér megáldása. Díszpolgári kitüntető cím és Kulturált Környezetű Lakóház elismerő cím átadása. 17 óra: Zetelaki Ezüstfenyő Tánccsoport. 18 óra: Matyi és a Hegedűs. 19 óra: Faluvacsora. 19.30 óra: Utcabál Nagy Istvánnal. 23–02 óra: Retró diszkó.

Pusztaszabolcs, 16.30 órától: Az államalapítás ünnepe (szabadidőpark). 16.30 óra: Értéktár-játékok. Háztáji kispiac. Házi sütemények vására. Közös sütögetés a NemPite Pékműhellyel a település kemencéjében (pogácsa, perec, fonott kalács). 17 óra: Aprócska néptánc (néptáncfoglalkozás). 17.30 óra: Ünnepi köszöntőt mond Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester. Az új kenyeret megáldja Jakab Erika református lelkész. Pusztaszabolcs legfinomabb sárgabarack lekvárja – eredményhirdetés. 18 óra: Arató zenekar (autentikus magyar népzene és táncház). Közös uzsonna. Ügyességi játékok, társasjátékok. Éjszakai foci a műfüves pályán: 19–20 óra: 15 év alattiak (Kiai Dojo SE). 20 órától: 15 év felettiek (Pusztaszabolcsi Sport Club).

Rácalmás, 12 órától: Városnap a Jankovich-kúriánál. 12 óra: Térzene, a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar hívogatója. 13–20 óra: Ingyenes városnéző kisvonat indul minden egész órában a kúria alatti utcából. 15 óra: Íjászbemutató és íjászkodás a Vajk Íjász Szakosztállyal a Pokol Pince felett. Étel, ital. Kézművesvásár. Színpadi műsorok: 15 óra: Varga Feri és Balássy Betty. 15.45 óra: Barina Néptáncegyüttes. 16 óra: Ünnepi köszöntők. Kitüntetések átadása, kenyérszentelés és kenyérszegés. 18 óra: Blahalouisiana. 19.45 óra: Tombola. 21 óra: Fenyő Miklós-koncert. Kiegészítő programok: A kúria hátsó parkjában: 14 óra: Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar. 14.30 óra: Napsugár Asszonykórus. 15–18 óra: Óriásbuborék-show. Zsonglőr játszóház. 15–19 óra: Gyermekjátszótér. 16.45 óra. Pintácsi Viki gyermekműsora. A kézműves épületben: 15–19 óra: Kézműves játszóház. Arcfestés és csillámtetoválás. Hajfonás. A kúria első parkolójában: 18.30 óra: Habparti. A díszudvarban: 20.30 óra: Band of Streets-koncert. 22.45 óra: Zenés séta a focipályára a Band of Streets zenekarral. 23.45 óra: Tűzijáték. (A belépés és a programokon való részvétel ingyenes.)

Székesfehérvár, 10 órától: Székesfehérvári Királyi Napok (összművészeti fesztivál). 10 és 14 óra: Szent István-torna – bajvívóbajnokság két fegyvernemben (Városház tér, vasárnap is). 10–17 óra: A kard művészete (Szent István Király Múzeum, Rendház, díszudvar). Az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület történelmi európai harcművészeti interaktív bemutatója, és foglalkozások az egyesület tagjaival. 10 óra: Egy királylány sírja – múzeumpedagógiai foglalkozás (Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert). Időutazás Nagy Lajos király korába, ahol a 14. század jellegzetes alakjai elevenednek meg, és mesélnek a korszakról. 11 óra: Sanyi, én és a gyerekek – interaktív népmese kicsiknek és nagyoknak (Szent István Király Múzeum,

Rendház, díszudvar). 17 óra: Múzeum Akusztik (Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert). Vigadozók – koncert. A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium népzenész tanulói. 20 óra: Charlie-koncert (Zichy-színpad).

Úrhida, 17.30 óra: Augusztus 20. Szentmise és kenyérszentelés a katolikus templomban.

Vértesacsa, 16 óra: Falunap az általános iskolánál. Szent István-napi ünnepi műsor. Köszöntő. Kenyérszentelés: Tallér Krisztián atya. A megszentelt kenyér kínálása. 16–19 óra: Ferenczi Zsuzsa képzőművészeti kiállítása. „Tudásunkkal kézen fogva a közösségért” – kiállítás a Vértesacsai Papírfonó Szakkör alkotásaiból. 16.30 óra: ifj. Torma József szintetizátoron játszik. 17–18 óra: Íjász bemutató és íjászkodás. 17.30 óra: Kutyabemutató. 18 óra: Keleti Sor Rock Band. 20 óra: Vikidál Gyula. 21 óra: Tűzijáték. 21.15–02 óra: Nosztalgiadiszkó Dj Bori Robival.

Augusztus 20. (vasárnap)

Aba, 10.30 óra: Kenyérszentelés a református templomban (önkormányzat, katolikus és református egyház).

Adony, 17 óra: Az államalapítás ünnepe. Megemlékezés a művelődési házban. Beszédet mond Ronyecz Péter polgármester. 17.30 óra: 4for Dance.

Agárd, 10.30 órától: Szent István és az államalapítás ünnepe. Országzászló: 10 óra: Ünnepélyes zászlófelvonás. Tóth István, Gárdony polgármesterének köszöntője. Szent István-templom: 11 óra: Szentmise. A templom előtti tér: 12 óra: Városi ünnepség. Beszédet mond Tóth István polgármester. Áldást mond Karl Melinda lelkipásztor. Az új kenyeret megszenteli Páli Balázs plébános. A Gárdony Város Bora kitüntető cím átadása. Közreműködik az Iglice Népdalkör.

Bicske, 8 órától: Szent István-napi programok. 8 óra: Katolikus szentmise. 9 óra: Városi ünnepség a Hősök terén. Beszédet mond Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. Közreműködnek: Szanyi Bettina népdalénekes, Bicskei Fesztivál Fúvószenekar. Pohárköszöntő a városházán. 10 óra: Református istentisztelet. Programok a Bicske Szíve parkban: 15 órától: Habparti, agyagozás, kézművesvásár, ugrálóvár. 15 óra: Rétyi Fúvószenekar. 16 óra: Nagy Szilárd és Ragány Misa műsora. 17 óra: Keressük Bicske kenyerét! A kenyérsütő verseny eredményhirdetése. 17.30 óra: Auth Csilla. 18 óra: Beeri Benjamin operaénekes műsora. 19 óra: Demjén-slágerek Tippan Juzuf előadásában. 20 óra: Pély Barna-koncert. 21 óra: Tűzijáték.

Bodajk, 10 órától: Szent István-nap. Helyszín: kegytemplom és zarándokudvar. 10 óra: Ünnepi szentmise és kenyérszentelés. 11.15 óra: Koszorúzás. 12 óra: Közös ebéd. 15.30 óra: Polgármesteri köszöntő. 15.45 óra: Tortázás. 16 óra: Bodajk, 1948 – Dreska Gábor előadása. 16.15 óra: Simon Nikolett Karolin (népdalcsokor és citerajáték). 16.30 óra: Barkócaberkenye Senior Néptánccsoport. 17 óra: „Anyám nyelvén, Apám földjén…” – a Megarox Társulat rockopera összeállítása. 18 óra: A Bicskei Koncertfúvós Zenekar hangversenye. 19 óra: Rendezvényzáró harangjáték. (Bodajk Város Önkormányzata, Bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely).

Csákvár, 15 órától: Ünnepség Szent István királyunk és az államalapítás tiszteletére a Pihenő parkban. Ünnepi beszéd. Az új kenyér megáldása, megszegése. A Csákvár Város Díszpolgára kitüntető cím és a Kulturált Környezetért díjak átadása.

Enying, 9 óra: Augusztus 20. Megemlékezés a Batthyány-kastély kertjében. Beszédet mond Viplak Tibor polgármester. Városi kitüntetések átadása. A Megarox Társulat műsora. További programok a Cifrakertben: 9 óra: A főzőverseny kezdete. 12 óra: Jó ebédhez szól a nóta! 14.30 óra: A Rozmaring Nyugdíjasklub műsora. 15 óra: Princess Tánccsoport. 16 óra: Szandi. 17 óra: Desperado. 18 óra: Varga Feri és Balássy Betty. 19 óra: Gáspár Laci. 20 óra: Operettgála. 21 óra: Retró diszkó. 22 óra: Tűzijáték. Egész nap gyermekprogramok: ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, népi játékok, lufihajtogatás.

Ercsi, 11 óra: Az államalapítás ünnepe. Helyszín: a Nagyboldogasszony-templom. Közreműködik a katolikus plébánia kórusa.

Kisapostag, 18 óra: Ünnepi megemlékezés az evangélikus templomban. Beszédet mond Márkli János alpolgármester. Barkóczki Veronika saját versét szavalja. Az új kenyeret megáldja és megszenteli Stermeczki András evangélikus lelkész. Pálfalvi János zenés-verses műsora. A templomban megtekinthető Farkas Éva Mária festőművész kiállítása.

Lepsény, 10 óra: Ünnepség Szent István tiszteletére és a keresztény magyar állam évezredes fennállásának alkalmából. Megemlékezés a Szent István-emlékműnél. 10.45 óra: A települési elismerések átadása a református templomban. Zenei műsorral közreműködik a Duo RedWhite. 13.30–14 óra: Szent István-napi kenyérsütő verseny. A kenyerek leadása a községházán. Eredményhirdetés augusztus 21-én, hétfőn a művelődési ház közösségi oldalán.

Martonvásár, 10 órától: Ünnepi műsor és kenyérszentelés (Emlékezés tere). Beszédet mond Gucsek István alpolgármester. Közreműködik a Martonvásári Fúvószenei Egyesület. Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ, színházterem: 10.30 óra: Ünnepi képviselő-testületi ülés. Önkormányzati elismerések átadása. Kiállítóterem: 12.30 óra: Foltin Jolán életmű-kiállításának megnyitója.

Mezőszentgyörgy, 16 óra: Az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Megemlékezés a református templomban. Áhítat. Beszédet mond Lánginé Csík Angéla polgármester. Az új kenyeret megáldja és megszenteli Bíró László tiszteletes és Ébner Vilmos atya. Szavalat. Mór, 16.30 óra: Ünnepi megemlékezés a Lamberg-kastély udvarán. Térzene a Móri Ifjúsági Fúvószenekar előadásában. 17 óra: Beszédet mond Fenyves Péter polgármester. A Kákics együttes műsora. Kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével. Koszorúzás a Szent István-szobornál. Mórikum KultúrFröccs Fesztivál.

Pázmánd, 11 óra: Megemlékezés a katolikus templomban. Ünnepi szentmise. Az új kenyér szentelése. A Pázmánd Községért Érdemérem kitüntetések átadása. Beszédet mond Böjte Richárd polgármester, az új kenyeret átadja Czakó Tamás.

Polgárdi, 9 órától: Polgárdi nyári fesztivál (Batthyány liget). Szent István-napi búcsú (vidámpark, kirakodóvásár). 9.30 óra: Ünnepi szentmise. 14.45 óra:

Mátyás király születése napja – mesejáték a Magyar Népmese Színház előadásában. 15.45 óra: Kovácsovics Fruzsina. 16.30 óra: Népdalcsokor – Jenői Asszonykórus. 17 óra: Fülei Néptánckör. 17.15 óra: A Polgárdi „Így tedd rá!” Csoport műsora. 17.45 óra: Szekeres Adrienn. 18.30 óra: Szent István-napi ünnepi műsor. Beszédet mond Nyikos László polgármester. Az új kenyeret megáldja Barta Tibor katolikus plébános. Fellépnek: Gyorstalpalók Néptáncegyüttes (Dég), Bangó Norbert énekes. A műsor házigazdája Fehérvári Péter színművész. 20.15 óra: St. Martin és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kamarazenekarának koncertje. 21.45 óra: Tűzijáték. 22 óra: Zárás.

Sárbogárd, 14 órától: Államalapításunk és az új kenyér ünnepe. Helyszín: Hősök tere. 14 óra: A Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a TenDance Táncklub műsora. 15 óra: Városi kitüntetések átadása. Ünnepi beszédet mond Sükösd Tamás polgármester. Közreműködnek a Violin Alapfokú Művészeti Iskola növendékei Jákob Zoltán vezetésével. 16 óra: A Pitypang zenekar gyermekműsora. 17 óra: Bestiák. 18 óra: Szandi. 19 óra: Desperado. Feat Timi. 20 óra: Retro diszkó – Dj Tihamér. Kézműves-foglalkozás Szloboda Mariannával. Arcfestés és csillámtetoválás. Fa játszótér. Vásár és büfé.

Sárszentmihály, 8 órától: Szent István napja. Ünnepi szentmise a katolikus templomban, az új kenyeret megszenteli Mayer László helyettes esperes. Az eseményen részt vesz Óber Andrea polgármester. Sárszentmihályi piknik a nyugdíjas egyesület szervezésében. Örömfőzés. Kenyérsütés. 15 óra: Az új kenyér megáldása.

Seregélyes, 16 óra: Szent István-napi ünnepség a művelődési ház színháztermében. Közreműködnek az egyházak és az óvoda.

Székesfehérvár, 10 órától: Székesfehérvári Királyi Napok (összművészeti fesztivál). 10–17 óra: Rozetta: A rózsa szimbóluma – múzeumpedagógiai foglalkozás (Szent István Király Múzeum, Rendház). Rózsaablak-készítés kartonból és fóliából a középkori templomok belsejében a fényt varázslatos hangulatú színkompozícióvá festő üvegablakok mintájára. 10.30 óra: Szent István-napi ünnepi szentmise (Szent István-székesegyház). A szentmisét bemutatja Spányi Antal megyés püspök. 16.30 óra: Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás az óriásbáb-család huszonhárom tagjával, hagyományőrzőkkel, korhű ruhába öltözött régizenészekkel. Útvonal: Koronás Park – Szabadságharcos út – Mátyás király körút – Fő utca – Városház tér – Kossuth utca – Szent István tér. (Kedvezőtlen időjárás esetén a program elmarad.) 17 óra: Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál (Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert). Beszédet mond Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke. 18 óra: Ünnepi közgyűlés (Szent István tér). Beszédet mond, és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja Cser-Palkovics András polgármester. (Esőhelyszín: városháza, díszterem.) 20 óra: Erkel Ferenc: Bánk bán – az opera hangversenyszerű előadása Rékai Nándor és Nádasdy Kálmán átdolgozásában (Zichy-színpad). Közreműködik: Alba Regia Szimfonikus Zenekar; Alba Regia Vegyes Kar, karnagy: Kneifel Imre; Ars Musica Kamarakórus, karnagy: Szabó Adrienn; Primavera Kórus, karnagy: Szarka Andrea. Vezényel: Dobszay Péter. (Az előadás ingyenes.)

Székesfehérvár-Kisfalud, 15 óra: Ünnepség a közösségi házban. Köszöntőt mond Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő és Bódizs Tamás, az Aranybulla Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az új kenyeret Tornyai Gábor katolikus plébános áldja meg. Krajcsó Bence citeraművész, a Népművészet Ifjú Mestere műsora. A megszentelt kenyér elfogyasztása.

Tordas, 15.30 órától: Falunap Szent István ünnepén (Kiss Zoltán Sportközpont). Gyermek- és családi programok: 15.30 óra: Dynamix Dance Crew. 15.50 óra: Kőhalmi Ferenc bűvész. 16.25 óra. Juhász Csaba polgármester ünnepi gondolatai. 16.40 óra: Ökumenikus emlékezés és kenyérszentelés. Koncertek: 17.15 óra: Andorai Péter & The GraceBand. 19 óra: The Bits – Beatles-emlékzenekar. 20.45 és 21.15 óra: Copy Con. 21 óra: Tűzijáték. 22.10 óra: Spytheghost (retró diszkó dj-show) + Szandra & The Ghost.

Egyéb hétvégi programok

Augusztus 18. (péntek)

Aba, 18 óra: Kutyafuttató átadó a közösségi ház mögött. Előadás a kilenc magyar kutyafajtáról. Kertész Csilla agility bemutatója. Barátkozás a kutyusokkal. Kutyasimogató.

Agárd, 19 óra: Péntek esti hangtárlat (Gárdonyi rönkvár, Sigray utca 1.). Santana-show a White Magic Band-del. Nyárzáró est. Fényfestés, tűzzsonglőrök. A koncert előtt Gilián Zoltán gitározik. MéhKasAula: Dj Zöld. Molnár Hajnalka.

Csór, 17.45 órától: Csukafesztivál. Rock est (sportpálya). 17.45 óra: Rács Richárd. 18.30 óra: Ajka Rock Band. 20 óra: Effekt. 22 óra: Faded Life. 23.30 óra: GyíkemberZ. (A belépés díjtalan.)

Polgárdi, 17 órától: Polgárdi nyári fesztivál (Batthyány liget). 17 óra: ZsuzsiFit – sportprogram Kalapács Zsuzsival. 18.15 óra: Gedeon Reflects. 20 óra: Csonka András. 20.30 óra: Korda György és Balázs Klári. 21.30 óra: Utcabál Dudar Ferivel és Őrsi Petivel. 21.30 óra: Házibuli Dj Takács Zolival a sörteraszon. 03 óra: Zárás.

Soponya, 18 órától: Falunap (Kerti-tó). Piknik mozi. 18 órától: vendégvárás. 20 óra: Elvis – amerikai-ausztrál életrajzi zenés film.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 14–15 óra: Stadiontúra. Sóstó Látogatóközpont.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 21 óra: Titkos túra – fáklyás városnézés (Belváros).

Székesfehérvár, 21.30 óra: Kertmozi (Bartók Béla tér). Amikor szerelembe estünk – amerikai romantikus film. (Kedvezőtlen időjárás esetén a vetítés elmarad, a jegyárat visszafizetik.)

Velence, 19.30 óra: Velencei nyári fesztivál (Resort & Spa). Danny mesél.

Augusztus 19. (szombat)

Agárd, 17 órától: Életjel-koncert a Popstrandon. 17 óra: Kapunyitás. 17.30 óra: Stardust. 18.30 óra: Triász, Kálmán Gyurival és Jankai Bélával. 19.30 óra: Zártosztály. 21 óra: Mobilmánia, Vikidál Gyulával. A koncertek után Rock Dance Beach Turbinával a vízparton, minden korosztálynak.

Bicske, 10 órától: A Bicskei Íjász Egyesület ünnepi íjászversenye a Batthyány-kastély udvarán (nevezés 8 órától). Programok a Kossuth téren: 14.30 óra: Mányi Mazsorettek Kulturális Egyesület. 15 óra: Felcsúti Fütyülős Tánccsoport. 15.30 óra: Mayer Néptáncműhely. 16 óra: Ezüstfenyő Néptánccsoport. 17 óra: Gólyalábas óriásbábos előadás. 18 óra: Mátyás király bolondos bolondja (bábjáték). Kísérőprogram: 14 óra: Acro Zone (AirTrack légszőnyeg park). 14 óra: Egészségügyi állapotfelmérés és tanácsadás. Programok a Bicske Szíve parkban: 20 óra: Curtis Live Band. 22 óra: Dj Effendi.

Csór, 8 órától: Csukafesztivál (sportpálya). Főzőverseny. Kenyérsütő verseny. Rétessütő verseny. Délelőtt: Utánpótlás focitorna. 11-es rúgó verseny. 13.30 óráig: A kenyerek és a rétesek leadása. 14 óra: Vincze Tamás tárogatózik. 14.45 óra: A főzőverseny, valamint a kenyérsütő és a rétessütő verseny eredményhirdetése. A Csukafesztivál megnyitója. 15 óra: Idősek és fiatalok köszöntése. 16 óra: JEZ táncos formáció. Farkas Adrián fellépése. 16.30 óra: Vadrózsa citerazenekar. 17 óra: Csóri Csuka Népdalkör. 17.30 óra: Öregapám mesélte – Lakiné Marika. 18 óra: Pitypang zenekar. 19 óra: Tombola. 20 óra: Boka Boogie Band. 21 óra: Coco Loco. 22.30 óra: Szabadtéri buli hajnalig. Zene: Szőke testvérek. Folyamatos programok: környezetvédelmi sátor; amatőr tekebajnokság; labdarúgó-mérkőzés; becsületkasszás könyvvásár; kirakodóvásár; ugrálóvár; darts; büfé. Iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltóság.

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 9–12 óra: Piac+Program. Közösségi kenyérsütés Boda Balázs pékkel.

Mór, 10 órától: Mórikum KultúrFröccs Fesztivál (Lamberg-kastély és udvara). 10 óra: Rutkai Bori Banda gyermekkoncertje. 10–16 óra: Kézműves-foglalkozás. 14–18 óra: Kvircedli nyomóforma-faragó bemutató (Szarka Pál). 16–19 óra: Ólomkatona-öntés (Kovács Géza). 11.30 óra: Harmonikaszó Frey Péterrel. 13 óra: Kaiser Tamás és tanítványai zenei műsora. 14–18.30 óra: Viseletvadászat a Móri Forgatós Táncegyesülettel. 14–18.30 óra: Móri csoportok bemutatkozása, sütivásár, kézműves termékek: Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus, Ezerjó Nyugdíjas Egyesület, Rozmaring Német Nemzetiségi Táncegyesület, Móri Forgatós Táncegyesület, Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület. 14 órától: Móri csoportok fellépése: Step and Style, DanceArt Táncstúdió, Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus, Ezerjó Nyugdíjas Egyesület, Rozmaring Német Nemzetiségi Táncegyesület, Móri Forgatós Táncegyesület, Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület, Die Junge Kaiser Kapelle. 18.30 óra: Flashmob. 20–21.30 óra: Hickory-koncert. 22–02 óra: Buli, zenél a Swab zenekar.

Polgárdi, 10 órától: Polgárdi nyári fesztivál (Batthyány liget). 10–17 óra: Interaktív sportprogram a Határzóna Sportegyesülettel. 15 óra: A Kenguru Csoport ugrókötél bemutatója. 15.30 óra: Karate bemutató (VTSE). 16 óra: Alba Dojo – japándob előadás. 17 órától: Seuso tehetségkutató gála Szabó Kimmel Tamással és a sztárzsűrivel. 21.15 óra: AK26. 22 óra: LMen Prala. 22.45 óra: G. w. M. 23.15 és 1.30 óra: Dj Christian. 00 óra: Dj Antonio. 03 óra: Zárás.

Soponya, 20 órától: Falunap (Kerti-tó). 20 óra: Mohamed Fatima. 21 óra: Miss Bee (Bestiák). 22 óra: Retró diszkó – Dj Kokó.

Székesfehérvár, 16 órától: Öreghegyi mulatság (Bory tér). 16–19.30 óra: Kézműves-foglalkozások. Fiskális út – Pozsonyi út körforgalom: 16.15 óra: Nagy Benedek: A szőlőműves című szobrának koszorúzása. Színpadi programok a Bory téren: 16 óra: A Pitypang zenekar interaktív gyermekműsora. 17 óra: Róth Péter alpolgármester, Östör Annamária és Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselők köszöntője. Borlovagrendek felvonulása. Fejér Vármegye Bora (díjátadó). A borlovagrend műsora. A bort és az új kenyeret Tornyai Gábor plébános áldja meg. 18 óra: Step and Style Táncstúdió. 18.30 óra: Az Országos Musical & Operett Kurzus gálaműsora. 19.30 óra: Gájer Bálint. 21 óra: Utcabál a Chameleon zenekarral. 0 óra: Fény-lézer show. 0.15 óra: Il Silenzio.

Székesfehérvár, 16, 17.30 és 19 óra: Aranybulla-túra panorámabusszal.

Székesfehérvár, 21.30 óra: Kertmozi (Bartók Béla tér). Putifár tanár úr visszavág – francia filmvígjáték.

Velence, 19 órától: A város születésnapja. Zenés-táncos ünnepség a kastélyparkban. Kézműves portékák. Street food ételek. 19.15 óra: Bestiák-koncert. 20 óra: SamBrasil (brazil tánc-show). 21 óra: Brillantin (rock and roll parti). 23 óra: Kökény Attila-koncert. 23.30 óra: Dj Rodrigo Martinez.

Augusztus 20. (vasárnap)

Csákvár, 11 órától: Floriana nap a Pihenő parkban. 11 óra: Bogár Muzsika gyermekzenekar. 12 óra: Városebéd. 13 óra: Álomtánc Hajnival. 14 óra: A Miamanó Színház gyermekműsora. 16 óra: A Kutyaduma Központ bemutatója.

17 óra. Street Sixten. 18 óra: Loreleï. 19 óra: Abaházi Rt. 20.30 óra: Kowalsky meg a Vega. További programok: 10 órától: „Kézműves falu” – termelő és kézműves kirakodóvásár. Vidámpark. 10–16 óra: Kismesterek sátra (gyermekfoglalkoztató). Egészség sátor, szűrővizsgálatok. 10–18 óra: Népi játszótér. Egész nap: büfé, vattacukor, kürtőskalács. Mini vidámpark 0–14 éves csákvári gyerekeknek (ingyenes körre jogosító tallér 11–15 óra között, a dodzsem kivételével).

Dinnyés, 15–19 óra: Kemencés kenyérünnep a Kemencebarátokkal (Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző Központ). 15 óra: A Mézesmadzag zenekar gyermekkoncertje. 16 óra: Zámbó Jimmy-emlékkoncert Luigival. 17 óra: Rock Port Band. További programok: Bazsarózsa Népi Játékpark (kalandpark, utazó skanzen, fa körhinta). A Magyar Gyöngy Egyesület kiállítása az M-Art székházában. Arcfestés népművészeti motívumokkal. Kenyérsütés, perechajtogatás és tésztadagasztás Kemencés Tekivel és a Kemencebarátokkal. Az Iglice Népdalkör süteményvására. Frissítők, hűsítök.

Káloz, 8 órától: A Fejér vármegyei kettesfogathajtó-bajnokság 6. fordulója. Csernánszki László-emlékverseny (sportcentrum). 10 óra: Akadályhajtás, 1. forduló. 12 óra: Ebéd. 14 óra: Akadályhajtás, 2. forduló és összevetés. 16 óra: Vadászhajtás. Eredményhirdetés.

Mór, 20 óra: Rideg Sándor – Tímár Péter: Indul a bakterház (vígjáték 2 részben). A Turay Ida Színház előadása a Lamberg-kastély udvarán. (Esőhelyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont.)

Pusztaszabolcs, 20.30 órától: Ingyenes piknik mozi a szabadidőparkban. Meg 2. – Az árok (amerikai-kínai sci-fi, horror, katasztrófa film).

Soponya, 10 órától: Falunap (Kerti-tó). Műsorvezető: Beleznay Endre. Színpadi fellépők: Valu Rebeka, Dézsenyi Zsófi, Henczi Emma, Lakatos Dóra, Gergely Róbert, Czető Ádám, R. Kárpáti Péter. Napközben R. Kárpáti Péter főzi meg a faluebédet (gulyásleves). Ingyenes ugrálóvár, Traktor Tom, Space űrsikló. Büfé. Vattacukor, lángos, palacsinta.

Vál, délelőttől: Búcsú az új focipálya melletti téren. 20 órától: Bál a tűzoltóság mögötti sportpályán. Rossz idő esetén a faluházban. (Váli Tűzoltó Egyesület.)