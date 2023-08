Az önkormányzat és több intézmény, illetve irodalmi szervezet által rendezett eseményen Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a megtelt teremben ülőket.

- A tudományos alaposságú konferencia nagyon szép esemény Petőfi Sándor emlékének megőrzése szempontjából, különösen, hogy a költő kötődött Székesfehérvárhoz. Ezért is kiemelt felelősségünk és lehetőségünk emlékezni, emlékeztetni Petőfire ebben a városban – fogalmazott a polgármester, majd az előadók közül Hermann Róbert történészt külön is köszöntötte a nemrég betöltött kerek születésnap apropóján.

Ezután az emlékülés házigazdája, Bakonyi István irodalomtörténész vette át a szót, és Petőfi jelentőségére, ismertségére utalva beharangozta azt a filmet, amelyet Vakler Lajos szerkesztő-riporter és Megyeri Zoltán operatőr készített Erdélyben. A felvétel a Varga Sándor Verstáborhoz kapcsolódva járja körül a költő kultuszát, halálának körülményeit.

Fotó: Fehér Gábor / FMH



Lukács László néprajzkutató Petőfi-forgácsok címmel adott elő (a témában írt sorozata tizenkét részben jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban). Visszaemlékezéseket is idézett, amelyekből kiderült: Petőfi nagy szegénységben élt itt, színésztársak segítették, és voltak vendéglátói is. Az ifjú Petőfi Borostyán néven lépett itt a közönség elé 1842-ben, illetve versek is születtek Fehérváron (a Disznótorban és az Első szerepem címűek). Kivetített fotón láthattuk például azt a házat, amelyben a költő lakott (ma a Petőfi Kultúrtér épülete található itt). Erre ma emléktábla utal. A székesfehérvári mellett a megye egyéb településeihez kötődő „Petőfi-forgácsok” is elhangzottak.

Az emlékülés előadói voltak még: Sebők Melinda irodalomtörténész, aki "Petőfi életútja a Babits-életműben" címmel értekezett; Csörsz Rumen István irodalomtörténész előadásának címe "Egész úton hazafelé – Petőfi, a vándor" volt; Hermann Róbert pedig a "Segesvár vagy Barguzin? Petőfi halála" című előadását osztotta meg a közönséggel.

Később bővebb beszámoló is várható.