Számos meglepetéssel és nagy tervekkel készül a Székesfehérvári Balett Színház.

-Azt mondhatnám, hogy 150 százalékban teljesültek azok az elvárások, amelyeket a színház indításakor megfogalmaztunk, megfogalmaztam. De valójában nagyon nehéz elvárást megfogalmazni egy még nem létező, illetve a városban még nem létező kulturális műfaj felé. Ez olyan, mint a gyerek születése. Nagyon izgulunk és szorítunk, hogy szép legyen, és főleg egészséges legyen és hogy könnyedén beilleszkedjen a társadalomba, de aztán mindig olyan lesz, amilyen. Nyilván mi szülők felelősek vagyunk érte, ezért mindennap tettünk és teszünk is és a jövőben is tenni fogunk érte. Azt mondom, hogy öt évvel ezelőtt egy nagyon egészséges gyerek született, aki örömet okoz a családjának, a közösségünknek, fogalmazott Egerházi Attila igazgató.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az elmúlt öt évben jó hírét vitte, szerte a világba a színház, utóbbi esetében kihasználva azt a hatalmas előnyt, hogy a műfajnak köszönhetően nincs nyelvi határokhoz vagy korlátokhoz kötve. Sok volt a jelentkező is, mintegy 700 jelölt ment be próbatáncra, de ebből kevesebb, mint 40 jutott be a belső körbe.

-Folytatjuk az építkezést, vagyis a repertoár építését, a társulat építését de azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen irányba fogunk fejlődni művészetileg, hiszen folyamatosan új utakat keresünk. Ez a célja mindig egy kortárs táncszínháznak, hogy a hagyományokra építkezve folytonosan új utakat keressen. Így ma dőreség lenne azt mondani, hogy ilyen vagy olyan arculata lesz majd a Székesfehérvári Balett Színháznak. Nyilván az a sok érték, amiket a kezdetek kezdetén letettünk, az alapok, amire mindig építhetünk újabb és újabb elemeket és ehhez keressük folyton az alkotótársakat, mondta az igazgató.

Fotó: PalocsaiJenő / FMH

A város, illetve az önkormányzat a kezdetek óta bábáskodott a színház születésénél és ez a kapcsolat töretlen volt az elmúlt öt évben.

-Valódi ünnep ez a születésnap és nem csak azért, mert létrejött a balett színház, hanem azért is, mert valódi értékévé is vált a város kulturális életének. Ez a társulat egy jó közösség, ami a nagyobb közösséget, a nézőközönséget is folyamatosan építi, és nem csak itt Székesfehérváron, a különböző rendezvényeken, vagy éppen a Vörösmarty Színházban, hanem teszi mindezt határokon kívül is, hiszen számos nemzetközi és hazai produkcióban is részt vesz. Ebben a műfajban nem probléma, hogy valaki nem tud magyarul, hiszen a zene, a tánc ereje, lendülete visz mindenkit magával, így ez a tánc egyfajta kulturális marketinget is betölt, mondta Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az eseményen felsorakozott a többnemzetiségű társulat java és miután Egerházi Attila felsorolta a színház elindulását és talpon maradását elősegítő támogatókat, bemutatta a társulat új tagjait is. Vázlatosan felsorolta az előttünk álló évad fontosabb állomásait, a fellépéseket, mint például a Királyi Napokon való részvételt, ami augusztus 18-án lesz, de megemlítette a szeptemberben nyíló és várhatóan egy hónapig látogatható jelmezkiállítást is, sőt egy egészen új dologról is beszámolt.

Mint kiderült, ősztől már bérletes előadások is lesznek a Vörösmarty Színházban. A tervek szerint négy előadás lesz, gyakorlatilag egy jegy áráért, így a négy előadásra érvényes bérlet várhatóan keresett lesz. Érdemes is keresni, mert mint kiderül, korlátozott számú, mindössze 450 bérletet lehet csak megvásárolni, amivel elsőként a Játék a tűzzel, majd a Cirkusz és az Aladdin darabot lehet megnézni. A negyedik előadás természetesen maga a Diótörő lesz.