Hétfőn mutatták be a szervezők a Székesfehérvári Királyi Napok idei közelgő rendezvényeit és programjait, ahol részt vett Cser-Palkovics András polgármester, Spányi Antal megyés püspök, Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője, F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója, Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója, Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója és Majoros Andor, a Királyi Napok Folkfesztivál fesztiváligazgatója.

Mint a sajtótájékoztatón kiderült, a rendezvény színvonalas és sokszínű programokkal várja a közönséget, számos kulturális, zenei és szórakoztató esemény szerepel a palettán. A szervezők kiemelték, hogy a fesztiválra várják a város lakóit és a turistákat egyaránt, és reméljük, hogy idén is sokan vesznek részt a rendezvényen.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A sajtótájékoztatón bemutatták a fő fellépőket és a különleges produkciókat, valamint a kiállításokat és az egyéb kulturális eseményeket. Az események széles skáláját kínálják, a könnyűzenétől a klasszikus művészeti előadásokig.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a rendezvénynek hagyománya van a városban, és minden évben egyre több látogatót vonz. A fesztivál fontos esemény a város kulturális életében, és a szervezők célja, hogy a résztvevők számára idén is felejthetetlen élményt nyújtsanak.

A Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitóját augusztus 13-án este az Alba Regia Táncegyüttes nyitja, amely egyben a Királyi Napok Folkfesztivál nyitánya is. A Hadtörténeti Múzeum Rendház épületében időszaki kiállítás és fotótárlat megnyitása. Az Osszárium és a Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert is látogatható lesz a fesztiválra látogatóknak. Augusztus 14-én a fogadalmi szentmisét tartják a Szent István-székesegyházban, amelyet a szokásos körmenet előz meg a Magyar Szent Család ereklyéivel. Augusztus 16-án Szikora Róbert és az R-GO koncertje hozza a hangulatot a Zichy-színpadra. Augusztus 17-én nyílt napon lesz bebarangolható a Szent István Király Múzeum és három estén át szabadtéri mozizás is lesz a Barátság mozi kertmozis csapatával. Augusztus 17-18-án az elmaradhatatlan Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztiválját hallgathatják a belvárosban és Koronázási Ünnepi Játékok középkort idéző ​​három napja kezdődik a belvárosban és a Zichy ligetben. Augusztus 18-19-én A Parádé című előadást, Boban Marković Orkestar és a Székesfehérvári Balett Színház közös produkciójában láthatja a közönség a Zichy-színpadon. Augusztus 19-én a Szent István Torna bajvívó bajnokságára hívják az érdeklődőket a Városház térre, ahol két fegyvernemben is megküzdenek a versenyzők. Augusztus 19-20-án az Öreghegyi Mulatság a Bory téren zenés, táncos műsorokkal, gyerek foglalkozásokkal várják a családokat, majd a borlovagok felvonulásával zajlanak az utolsó napok. A Városház téren középkori piac és Beatrix udvarában reneszánsz korba kalauzoló programok lesznek. A 2023-as Székesfehérvári Királyi Napokat Erkel Ferenc Bánk bán című operájának koncertszerű előadásával “koronázzák” meg.

Cser-Palkovics András polgármester, Spányi Antal megyés püspök, Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője tájékoztattak a közelgő Királyi Napok programelőzeteséről

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A rendezvénysorozat ideje alatt a Tourinform Iroda fáklyás belvárosi idegenvezetéssel és panorámabuszos kirándulásokkal is várja az érdeklődőket. A Szedtevette zenekar a gyerekeket invitálja játszani, táncolni hétfőn és kedden. A színpadi programok ingyenesek, a Táncházba jegyeket a jegy.artefolk.hu oldalon válthatnak az érdeklődők.

További részletes programinformációkat a www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu oldalon olvashatnak.