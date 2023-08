Az országos jelentőségű konferenciának 2000 után második alkalommal ad otthont a Vörösmarty Mihály Könyvtár. A háromnapos konferencia középpontjában a nevelés- és színjátszástörténet, valamint a Petőfi-bicentenáriumhoz kapcsolódóan a Petőfi-kultusz helyismereti vonatkozásai állnak.

– A város büszke lehet arra, hogy már másodszor ad otthont az éves taggyűlésnek. A helyismeret és annak feldolgozása, a katalogizálás egy olyan történelmi város, mint Székesfehérvár esetében nagyon fontos és felelősségteljes feladat. Van mit megőriznünk, tovább adnunk. Külön öröm számomra, hogy a programok kapcsolódnak a Petőfi-bicentenáriumhoz – fogalmazott a háromnapos konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Lehrner Zsolt alpolgármester.

Szalainé Bodor Edit, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnöke felidézte, a szervezet 1994 óta évente rendezi ezt az országos találkozót, az első alkalom Vácon zajlott.

– Tagjaink nemcsak helyismereti könyvtárosok, hanem kitekintünk a társintézmények felé is, vannak köztünk muzeológusok és levéltárosok, és szeretettel fogadjuk a lokálpatrióta érdeklődőket is, a tagság nyitott. A helyismereti szervezet megalakulását 1952-ben minisztertanácsi határozat is elősegítette, ami kötelezővé tette a megyei könyvtárak számára, hogy a helyismereti tartalmakat feltárják az adott megyére vonatkozóan – tette hozzá.

A konferencia unikális jelképe egy kódex, amit 1994 óta vezet a szervezet. Az igencsak vaskos könyvben Szalai Katalin grafikus készíti el évente a konferenciának helyszínt adó város kódexlapját. A székesfehérvári oldalon látható grafikák közt helyet kapott a Vörösmarty Mihály Könyvtár épülete, Kati néni szobra, az Országalma, Vörösmarty Mihály szobra, a romkert és a város címere is.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója, Buriánné Tarró Edit elmondta, Székesfehérvár olyan múlttal rendelkezik, akár a színház-, a játék- vagy az oktatástörténetet nézzük, ami érdemes arra, hogy az ország többi tájáról érkezők is megismerjék.