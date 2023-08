- A program már összeállt, ám a résztvevők listája még formálódóban van. Ami biztos, hogy rendező együttesként a mi csoportjaink is fellépnek majd és idén is várunk vendégeket a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, így Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és a Vajdaságból, illetve hazai néptánccsoportok is érkeznek. Listával azonban egyelőre nem tudok szolgálni, a felvidéki együttes például éppen a napokban mondta le a csókakői szereplést – mondta a feol.hu kérdésére Bognár Gábor, a Barkócaberkenye Néptánccsoport elnöke.

Jelen pillanatban biztosan mondható a kárpátaljaiak és a vajdaságiak fellépése, de több együttessel is folynak még az egyeztetések. A háború ellenére az ungvári Csüllő Néptáncegyüttes idén is jelezte, szívesen jönnek Csókakőre. – Ők már tavaly is több helyről jöttek össze, miután a háború kitörését követően a csoporttagok egy része, nyilván a fiatalok, átjöttek Magyarországra, ahol különböző helyeken telepedtek le. A néptánctalálkozóra aztán onnan jöttek össze, így hosszú hónapok után itt találkozott újra az együttes – árulta el Bognár Gábor. Az első néptánctalálkozón egyébként még a nagymuzsalyiak vettek részt Kárpátaljáról, akikkel korábban ápolták a csókakőiek a kapcsolatot, ám a háború és az elvándorlás miatt a faluban gyakorlatilag megszűnt a néptáncélet.

- Vajdaságból idén is a bajmokiak érkeznek, akiknek magyarul Egyetértés a nevük és idén ünneplik fennállásuk 60. évfordulóját. Az együttes még a jugoszláv időkben alakult és az ország összes nemzetiségének táncát táncolták. Jugoszlávia felbomlása után váltak ki belőle az egyes nemzetiségi csoportok, amelyek megalakították a saját táncegyütteseiket. Ezek mellett Bajmokon továbbra is működik az eredeti csoport, akik elsősorban a szerb vonalat viszik. A Barkócaberkenye Néptáncsoporttal mi is felléptünk nem is olyan régen a hatvanadik születésnapra rendezett műsorukban – tette hozzá az elnök.

Ami az augusztus végi programot illeti, míg tavaly az iskolából színes felvonulással érkeztek meg a résztvevők a vár alatti előadótérre, addig idén a Nagy-Magyarország téren közös megemlékezéssel kezdődik az esemény, amelyen a néptánccsoportok fellépését követően a Csurgó zenekar ad koncertet és ők húzzák a talaplávalót az esti táncházban is. A délután folyamán a tánc mellett kézműves foglalkozásokkal, népi játszóházzal és kirakodóvásárral várják az érdeklődőket a csókakői vár alatt. Idén is lesz Folk-kvíz, aminek helyes kitöltésével kétszemélyes vacsorajegyet nyerhetnek a településen novemberben megrendezésre kerülő Márton-napi libavacsorára.