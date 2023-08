A férfiak éke, a kravátli című kiállítást a Krajczáros Alapítvány közösen szervezi a Szent István Művelődési Házzal. Az ötletgazda, Anna Šimkuličová újságíró/képzőművész, akivel a kulturális esemény megvalósításában közreműködik a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.

A sokaknak talányosan hangzó kravátli nem más, mint a férfiak egyik legválasztékosabb ruhadarabja, a nyakkendő. Története horvát szomszédjainktól ered, majd viselete elterjedt az egész világban. A harmincéves háborúban (XVII. század) a franciák oldalán harcoló horvát katonák viseltek először az egyenruhájukhoz tartozó, nyakukban megkötött piros kendőt/sálat. Ezért a franciák a horvátokról nevezték el – croate franciául –, s ebből keletkezett a cravate, majd a bajor-osztrák krawatl szó, és a nyakkendő nálunk is elterjedt régies elnevezése, a kravátli. Egyik népszerűsítője a francia napkirály, XIV. Lajos volt.

A kiállításról aktív szervezője, a Krajczáros Alapítvány elnöke, Németh István tájékoztatta lapunk olvasóit. Elmondta, több mint 500 nyakkendőt láthatnak az érdeklődők a szlovákiai Homonnán élő, 2010-től a szervezetükkel partnerként együttműködő Anna Šimkuličová gyűjteményéből. A kollekció magyar és fehérvári vonatkozású bővítésébe, a kiállítás szervezésébe bekapcsolódott az alapítványuk. A nagyrészt neves személyiségektől származó – színészek, zenészek, politikusok, diplomaták, írók, művészek, sportolók –, jelenleg kétezer darabból álló gyűjteményt több felvidéki városban, Kassán, Homonnán és Királyhelmecen láthatták az érdeklődők. Tervük, hogy a fehérvári nyakkendőtárlatot más magyar városokba is elviszik.

Az augusztus 9-ei megnyitó előtt arról is hallhattunk Németh Istvántól, kiknek köszönhetően gazdagodott a gyűjtemény. Az államfők közül Mihail Kovač, az Önálló Szlovák Köztársaság első elnöke, majd Andrej Kiska, Zuzana Čaputová szintén megajándékozta a gyűjteményt, valamint Vacláv Klaus, a Cseh Köztársaság második elnöke is. A magyar köztársasági elnökök, Göncz Árpád és Sólyom László egy-egy nyakkendője került be a kollekcióba. Kiállításra kerül

Haumann Péter színművész, Farkas Bertalan űrhajós, valamint Nagy Bandó András humorista „nyakravalója” is. Az ismert fehérváriak közül többen bővítették a kiállítási látnivalókat: a vitorlás sportember és hajóépítő Fa Nándor, Cser-Palkovics András polgármester, Borsits László vezérezredes, egykori vezérkari főnök, Tieber László a Videoton válogatott labdarúgója és Vakler Lajos televíziós szerkesztő/újságíró, valamint a Pázmándon élő zenész-énekes, Tolcsvay Béla is küldött nyakkendőt. Az unikális történelmi darabok között szerepel majd a hősi halált halt huszár hadnagy, báró Bánffy Jenő családtagjának, Bánffy Miklósnak, illetve Oszlányi Kornél vezérőrnagy Székesfehérváron élő unokájának, Oszlányi Ivánnak az adománya. A kiállításra időközben Párizsból megérkezett Habsburg György nagykövet nyakkendője.

Németh Istvántól azt is megtudtuk, hogy az augusztus végéig látogatható kravátli kiállítás érdekessége lett volna Lázár Ervin nyakkendővég gyűjteménye, de a Petőfi Irodalmi Múzeum nem adta ki. A meseíró furcsa szokása volt, hogy saját bicskájával vágatta le barátaival és ismerőseivel a nyakukban lógó nyakkendő végét, amelyből állítása szerint következtetni tudott jellemükre.