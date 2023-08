Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a Szentgyörgyi Kőleves névre keresztelt zenei minifesztivált Iszkaszentgyörgy kőszínházában, melynek színpadán sorra léptek fel az igényes zenei élményt kínáló formációk.

A program ötletéről és megvalósításáról Nedvig Bendegúz, a Boyongó zenekar egyik tagja mesélt.

– Már gimnáziumban is volt az öcsémékkel és a barátainkkal zenekarunk, és voltunk egyszer egy hasonló minifesztiválon, ahol nagyon tetszett a hangulat, nagyon jól éreztük magunkat. Ennek már 5-6 éve, de azóta is forgolódott a fejünkben a gondolat, hogy ilyesmit mi is szeretnénk csinálni a barátainkkal, ismerős zenekarokkal – idézte fel az előzményeket, a sokáig dédelgetett álmot, ami immáron valósággá vált, ráadásul nem is akárhol.

– Mindenképp szerettük volna, hogy a szülőfalunkban tudjuk ezt megszervezni. Eddig nem nagyon voltak itt ilyen jellegű rendezvények, a program helyszíne régen szemétlerakóhely volt. Gula Miklós ötlete volt, hogy ez tökéletes programhelyszín lenne, az ő segítségével pályázott a település ennek kiépítésére – tette hozzá.