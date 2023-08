Kiállítások

Augusztus 25. (péntek)

Bicske, 10 óra: Lovak és vadak. Jung Diána kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. Megtekinthető augusztus végéig.

Mór, 10 óra: Kiállítások a Lamberg-kastélyban. 50 év, 50 kép – a Móri Ezerjó Nyugdíjasklub fotókiállítása (folyosó). Kislányok, színpadra! Hullan Bea festménykiállítása (12-es terem). Mindkét kiállítás megtekinthető szeptember 17-éig az intézmény nyitvatartási idejében.

Pázmánd, 15 óra: Régi emlék. Orisekné Farsang Erzsébet naiv festő (1929–2014) kiállítása a művelődési házban. Megtekinthető szeptember 19-éig.

Székesfehérvár, 9 óra: B4/5G – képzőművészeti kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Központban. Kiállító művészek: B4: Csizmadia István, Homolya Gábor, Pék Eszter Anna, Revák István és Győrffy Sándor. Megtekinthető szeptember 16-áig (hétfőtől péntekig 9–18 óra, szombaton 9–12 óra között).

Székesfehérvár, 10 óra: Fejér Vármegyei Tárlat. Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár. Megtekinthető augusztus 27-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: A férfiak éke, a kravátli. Kiálltás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Megtekinthető augusztus végéig.

Székesfehérvár, 10 óra: „Egyszer volt, hol nem volt…” Hegedűs Hanna Léna kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető szeptember 8-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: 7.2 – Pálné Hencz Teréz retrospektív tárlata a Pelikán Galériában. Megtekinthető szeptember 8-áig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Katalógus. Halas István (képzőművész, fotográfus) kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Megtekinthető szeptember 10-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsiumos diáktárlat. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó és grafika szakos diákjai munkái a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény emeleti Diák-Deák Galériájában. Megtekinthető október elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Neumann János és öröksége. Kiállítás az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). A számítástechnika fejlődése idővonalban. Korabeli számítógépek, televíziók. A nyolcvanas évek játékai. Megtekinthető október 14-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Hadi múltunk kincsestára. Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből a Szent István Király Múzeum Rendházában. Megtekinthető december 3-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 10 óra: Katonazenészek, katonák. A magyar katonazene fényképes története 1868-tól napjainkig. (Szent István Király Múzeum, Rendház.) Megtekinthető december 3-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár, 18 óra: Agárdi Lajos művésztanár festménykiállítása az LH kávézóban (Lehetőségek Háza, Nyárfa utca 14.). Megtekinthető augusztus végéig szerdán és pénteken 18 és 20 óra között, egyéb időpontokhoz előzetes egyeztetés szükséges.

Rendezvények

Augusztus 25. (péntek)

Aba, 19 órától: Abai nyár. Muzsika, pokróc, limonádé… Helyszín a közösségi ház. 19 óra: Interaktív koncert kicsiknek és nagyoknak. 20 óra: Aba Város Fúvószenekarának koncertje.

Gárdony, 10.15 óra: Henrik, a kis hernyó. Az Álmok Bábszínháza zenés bábelőadása a Nemzedékek Házában.

Lajoskomárom, 19 óra: Pincefesztivál (Vásártér). Éjszakai Rizlingtúra. 21.30 óra: Retró diszkó.

Mór, 21 óra: KisUdvar-koncert a Lamberg-kastély Kisudvarán (esőhelyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház). Strikers-koncert (rock, pop, funky).

Pákozd, 19–22.30 óra: Állatkertek éjszakája – Pákozdi Pagony. 19–19.45 óra: Regisztráció, jegyvásárlás. 19–20 óra: Fluoreszkálós kézműves-foglalkozás. A tájmúzeum megtekintése egyénileg, a szervezett program előtt. 20–22.30 óra: Lámpás vadasparki túra szakvezetővel. (Fejlámpát vagy elemlámpát hozz magaddal!) 20 óra: Indulás a tájmúzeumtól. Rejtvénypálya a túrán résztvevőknek. A túra végén tűzzsonglőr show zenei aláfestéssel a szabadidőparki terület füves placcán.

Pusztaszabolcs, 20.30 órától: Kastélykert-diszkó. Dj Neon Rider. 21 óra: Kezdés. 01 óra: Záróra.

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 15 óra: Az Iszkaszentgyörgyi Fotókör kiállítása a Voke Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtárban. Köszöntőt mond Molnár Lászlóné igazgató. Megnyitó gondolatok: Gállné Medveczky Borbála. Közreműködnek: Berki Lilla népdalénekes és tanítványai.

Székesfehérvár, 18 órától: Aranybulla művészeti napok az Öreghegyi Közösségi Házban. 18 óra: A Budapest Opera Lounge – Léder-Puja Andrea (szoprán), Kendi Lajos (bariton) és Oláh Krisztián (zeneszerző, zongoraművész)

– jazzkoncertje. 19 óra: A szellem misztériuma – Velich Rita jelmeztervező és Velich Dóra Teo képzőművész kiállítása. Megnyitja: Csáji László Koppány író, kulturális antropológus. Közreműködik Lantos Zoltán hegedűművész, valamint a Székesfehérvári Balett Színház táncművészei. Megtekinthető október 7-éig. 19.30 óra: Opera fine dining – terítéken az opera. „Operafalatok” kóstolóval. Léder-Puja Andrea, Kendi Lajos és Székely Attila (zongoraművész) „tálalásában”.

Székesfehérvár, 21 óra: Titkos túra – fáklyás városnézés (Belváros).

Velence, 19.30 óra: Velencei nyári fesztivál (Resort & Spa). A Holddalanap Duo zenés mesekoncertje.

Augusztus 26. (szombat)

Baracs, 13 órától: Lecsófőző fesztivál (sporttelep). 14 óra: Tűzgyújtás. 15 óra: Baracs Néptáncegyüttes. 16 óra: A Négy Vándor Óvoda meseelőadása. 16.30 óra: A Barátság Nyugdíjas Egyesület műsora. 17 óra: Fábián Éva gyermekműsora. Az ételek leadása. 17.30 óra: Eredményhirdetés. 18 óra: Löfan Mazsorettcsoport. 18.30 óra: Tombolasorsolás. 19 óra: Bach Szilvia humorista. 20 óra: Fiesta együttes.

Iszkaszentgyörgy, 18 órától: Kőleves a Kőszínházban. 18 óra: Space Cowboy. 18.45 óra: Hungarikum együttes. 19.30 óra: Puszták Népe Front. 20.20 óra: Utas és Holdvilág zenekar. 21.30 óra: Boyongó. 22.40 óra: Gorg&Benzol.

Kápolnásnyék, 20 óra: Chr. W. Gluck: A rászedett kádi (vígopera egy felvonásban). Helyszín: a Halász-kastély. A Budapesti Kamaraopera produkciója. A főbb szerepekben: Jekl László, Ducza Nóra, Szajkó Anita, Biri Gergely. Közreműködik a Savaria Barokk Zenekar. Művészeti vezető: Németh Pál.

Lajoskomárom, 10 órától: Pincefesztivál. 10 óra: Kozma Zoltán motoros emlékfelvonulás – gyülekező a Vásártéren. 11 óra: Emlékfelvonulás. Útvonal: Lajoskomárom – Középbogárd – Szabadhídvég – Lajoskomárom. 14 órától: Vásártér–Emlékpark: A borverseny eredményhirdetése. Díszpolgári cím átadása. Herceg Batthyány Fülöp szobrának ünnepélyes avatása. A szőlő és bor áldása. Rendezvény-megnyitó. 15 óra: Labdarúgó-mérkőzés. 15–21 óra: Bortúra. Karszalag-, pohár- és tarisznyavásárlás a Keleti soron és a Vásártéren. Fülöp-hegyi programok: A nyitott pincéknél finom borokkal és különleges zenei produkciókkal várják a vendégeket (Tilinkó együttes, Áldás együttes, Borvirág, Csonka József és Bandája, Hetedhét zenekar, 4k együttes, Retro Mulatós Trio). Kísérő programok: Bazsarózsa népi játékpark, vidámpark, hordóvonat, arcfestés. A libegő 10 és 22 óra között ingyenes. 17 óra: A Pitypang zenekar koncertje a Vásártéren. 18 óra: A Sárréti Csókavirág Népi Együttes előadása (Reizinger Pince). 19.30 óra: Discover Band-koncert (Keleti sor).

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac. 10–11 óra: Piac+Program. Habparti a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével.

Martonvásár, 16 és 17 óra: A Wind+ együttes kamarakoncertje a Brunszvik kastélyparkban. Közreműködik: Rácz János (fuvola), Várnai Beáta (klarinét), Szélpál Krisztina (oboa), Hartenstein István (fagott), Tóth Gábor (kürt),

Demeniv Mihály (harmonika). Műsoron: G. Gershwin – Ott Rezső: Puttin’ on the Ritz. Piazzolla: Libertango. Ágay: Five Easy Dances (részletek). Eduard Akhanov: Swing. Cole Porter – Ott Rezső: Night and Day. G. Gershwin – Ott Rezső: I Got Rhythm. Hendricks – Giuffre – Ott Rezső: Four Brothers. (Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara.)

Nádasdladány, 15 óra: Író-olvasó találkozó gróf Nádasdy Borbálával a könyvtár udvarán. (Rossz idő esetén a könyvtárban.) Könyvvásárlás, dedikálás.

Pusztaszabolcs, 12 órától: Szüreti felvonulás megállókkal. Indulás a kastélykerttől. 20 óra: Szüreti mulatság a művelődési házban (Adonyi út 12.).

Sárkeresztúr, 7 órától: A Fejér vármegye kettesfogathajtó-bajnokság 7. fordulója a lovaspályán. Fogatok érkezése, reggeli, nevezés. 10 óra: Akadályhajtás, 1. forduló. 13 óra: Akadályhajtás, 2. forduló, összevetés. 16.30 óra: Vadászhajtás. 18 óra: Eredményhirdetés.

Sárosd, 7–22 óra: Kapa-Kupa. Briggs & Stratton Nagydíj. Kapálógép ügyességi verseny. (Helyszín: a lovaspálya.) Műsorvezető: Lorán Barnabás humorista. 7 óra: Regisztráció. 8 óra: Megnyitó. 8.15 óra: Pályabejárás. 8.30 óra: Kapa-Kupa verseny. 12.30 óra: Szünet. Fűrészmánia bemutató. Chilicum – chilipaprikaevő-verseny. 13 óra: Kapa-Kupa verseny. 17 óra: Sprintfutam: döntő. 17.30 óra: Kapa-Kupa glória. 18 óra: Eredményhirdetés, díjátadás. 18.30 óra: Blues Henger. 19.45 óra: Tombola. 21 óra: Mc Hawer és Tekknő. 22 óra: A rendezvény zárása. Egész napos programok: Kertigép kiállítás és vásár. Veterán láncfűrészek. Rendőrségi járművek. Kapa-Kupa kisvonatok. Varga Norbert láncfűrészes fafaragó. Kosaras körhinta. Színpadi műsorok. Arcfestés, csillámtetoválás. Gasztro udvar. Kézműves utca. Mesesarok. Színező pont.

Szabadbattyán, 9 órától: Szüreti felvonulás. Gyülekezés a focipályánál. 10 óra: Indul a díszes menet! 20 óra: Bál a faluház udvarán. Zenél Németh József.

Székesfehérvár, 10–16 óra: Nyárbúcsúztató családi nap a Sóstó Látogatóközponttal (Csíkvári út 10.). Ingyenes programok: kézműves-foglalkozás, kültéri és beltéri játékok, túrák. Vendégek: Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark, Duna–Ipoly Nemzeti Park, Vadonleső, Apiterápiás ház, Vadvédelmi Központ. 10.15–11.15 óra: Mesetúra (ingyenes, de regisztrációhoz kötött). 11.30–12 és 14–14.30 óra: Papírszínház. Mire jó egy lyukas zacskó? Mese a Visztuláról. Mesél Futterer Juci (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár). 14.30–16.30 óra: Limonádé túra (ingyenes, de regisztációhoz kötött).

Székesfehérvár, 14–17 óra: Emelem kalapom! Nemezkalap készítő műhely. Palotavárosi kiállítóhely, Rác utca 11. A foglalkozást Lakat Edina népi kézműves, nemezkészítő vezeti.

Székesfehérvár, 16, 17.30 és 19 óra: Aranybulla túra panoráma busszal.

Székesfehérvár, 17.30–19.30 óra: Naplemente túra a Sóstón. Sóstó Látogatóközpont.

Székesfehérvár, 20 óra: Aranybulla művészeti napok az Öreghegyi Közösségi Házban. Kártyajáték – Beck Zoltán (énekes-gitáros, dalszerző) és Vécsei H. Miklós (színművész) estje.

Augusztus 27. (vasárnap)

Balinka, 9.30 órától: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Érik a som! (Som, bodzabogyó, aranyvessző, csalán, útifű, ürömfélék gyűjtése.) Túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg autóval, vagy a fehérvári buszpályaudvar 15-ös kocsiállásáról 8.40-kor induló közvetlen buszjárattal, ami 9.20-ra ér a helyszínre. A bodajki Ifjúsági tábor elnevezésű megállónál kell leszállni, a találkozó 9.30-kor itt lesz. A kirándulásra érdemes vinni papírzacskót, kosarat, vágóeszközt, és a napvédelemről se feledkezzünk meg. A túra kb. 13 óráig tart. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges, e-mailben vagy telefonon: krizsany.anna @szikm.hu, 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Székesfehérvár, 20 óra: Aranybulla művészeti napok az Öreghegyi Közösségi Házban. Soulwave-koncert. „Zene a lélek hullámain.”