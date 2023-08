Erre az évre datálható az 1996-ban alakult Galiba zenekar 27. születésnapja. Az alapítás idején csupán három zenész alkotta a bandát: Darányi Ágnes, Kömives Zoltán és Csikós Péter. Akkor hegedű, brácsa és bőgő volt a kézben és nagy lelkesedés a szívekben. Az első időkben a Fehérvár környéki tánccsoportok zenei kíséretét látták el, olyan helyeken, mint például az abai Sárvíz Művészeti Alapiskola vagy a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola. Gyakran kimozdultak a megyéből, sőt az országhatáron túl is játszottak.

Később a zenekar tovább fejlődött, más tagok, más hangszerek is érkeztek, és megtalálták azt a küldetést, ami két évtizede meghatározza a mindennapjaikat és a fehérvári közönség ünnepnapjait: az Alba Regia Táncegyüttes (ARTE) zenekarává váltak. Botos József segítségének köszönhetően a zenekar rendszeresen próbálhatott a Malom utcai Táncházban, és ennek folyományaként egyre több feladatot kaptak az ARTE utánpótláscsoportjainál, majd később a felnőtteknél is. Emiatt szükség volt arra, hogy új tagokkal és hangszerekkel bővüljön a zenekar, így jött létre a mai formáció.

– Az alakulás óta autentikus népzenét játszunk, és valóban, idestova három évtizede vagyunk kísérői az Alba Regia Táncegyüttesnek, amely több, egymástól különböző táncszínházi produkcióval is jelentkezik, ezért feldolgozásokat is játszunk. Ahogy minden évben, úgy most is szereplői leszünk a Királyi Napoknak. Fantasztikus érzés egy ilyen rendezvényen fellépni még ma is, de korábban hatalmas és különleges élmény volt számunkra Fehérvár legnagyobb ünnepe, ugyanis amikor az Országalmánál volt a színpad, nem ritkán ötezer ember előtt játszottunk, aminek hihetetlen hangulata volt – mondta Csikós Péter, a zenekar nagybőgőse.

A Páll Éva (hegedű), Csikós Angéla (hegedű), Cserta Balázs (fúvósok), Kömives Zoltán (brácsa), Enyedi Tamás (cimbalom) és Csikós Péter (nagybőgő) alkotta Galiba zenekar kétszer is fellép a Királyi Napok nagyszínpadán. Először augusztus 13-án, majd 15-én. Emellett a szinte minden alkalommal telt házas Fészer Folkesték újabb felvonását is megtartják augusztus 13-án este a Malom utcai Táncházban.