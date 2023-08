A minap közhírré tétetett, és az arra járók láthatták is, hogy a székesfehérvári Hold Antikvárium adománygyűjtést szervezett a Börcsök Enikő Gyermek- és Ifjúsági Színház javára. Kis kocsijukkal a Koronázó térnél horgonyoztak le, és kiírták, hogy aki tetszőleges – és tényleg bármekkora, akár 10 forinttal is – összeggel adakozik a színház létrehozása érdekében egy perselybe, az vihet egy könyvet.

Az antikvárium vezetőjét, Gyurcsik Lászlót arról kérdeztem, hogyan jutott eszébe a roppant kedves és barátságos ötlet. Elmondta: körülbelül fél éve „szembe jött” vele a hír a BE Színház tervéről, s mivel szereti a Szabad Színházat, Börcsök Enikőt pedig személyesen ismerte, és nagyra tartotta a művészetét, ezért egyértelművé vált számára, hogy tenni kell valamit az ügy érdekében. A kocsi már több hete naponta kint van körülbelül 10-18 óráig, és szeptember végéig terveznek kitelepülni. Ez idő alatt lehet, hogy keresnek másik helyet is. A kezdeményezés sikeressége már most látszik: László azt gondolta, ha napi 500-1000 forint összejön, már az jó, ám az eddigi gyűjtés eredménye ezt messze felülmúlja. Ha szép kerek lesz az összeg, akkor a pénzt átadják Nagy Juditéknak – tette hozzá László.

Nagy Judit, a Szabad Színház társulata és a SZÍN-TÉR Egyesület vezetője nagyon bizakodik. A BE Színház kapcsán komplex programban gondolkodik, amelyben kézen fogva járna a színházi tehetséggondozás és a piacképes, művészetekre fogékony generációk kinevelése. A 2021-ben 53 évesen elhunyt, Székesfehérvárhoz sok szállal kötődött Börcsök Enikő maga is szorgalmazta a gyermekszínház megalapítását, ezért az ő tiszteletére, emlékére kapná az intézmény az ő nevét. A rövidítve BE Színházként emlegetett műhelynek az egyesület számlát nyitott, erre utalhatnak azok, akik szeretnék támogatni az ügyet. Illetve, az adó 1 százalékot is fel lehetett, lehet ajánlani. A vezető reméli, hogy egyre több kultúrabarát, színháztámogató magánszemély vagy vállalkozás ismeri fel, milyen fontos volna egy ilyen szellemi központ létrehozása.

Nagy Judit elképzelése szerint a színház alapját a Szabad Színház jelenlegi utánpótlás csoportjai adnák, hozzájuk csatlakoznának az újonnan belépő gyerekek, fiatalok, felmenő rendszerben, 18 éves korig. A valamely oktatási intézménnyel együttműködő BE Színház vagy az alkotói, művészi pályára készítené fel az ifjakat, vagy a kreatív iparágakban boldogulhatnának. A vezető el tudna képzelni egy kreatív ipari hálózatot, amelyhez a térség olyan vállalkozásai csatlakoznának, amelyek a színházat támogatva később tehetséges fiatalokat tudnának foglalkoztatni. Szerinte ugyanis helyi társadalmi érdek az, hogy a humán érdeklődésű gyerekek is megtalálják a helyüket a jövőben, és itt maradjanak vagy visszatérjenek az alma materhez. Szívesen indítanának továbbá filmes képzést is, a fehérvári független filmesek utánpótlásaként.

Fotó: FMH-archív / Nagy Norbert

Nagy Judit jelenleg az említett, lehetséges irányokat csoportosítja, tematizálja, hogy minél inkább be tudjanak tölteni egy hiátust. A megbeszélések a lehetséges partnerekkel akár az ősszel elkezdődhetnek.

A Hold Antikváriuméhoz hasonló kezdeményezéseknek pedig nagyon örülnek, igazán becsülendő a szándék. Ám minden adományt szívesen fogadnak a 10102952-14515000-01006001 számlaszámra is – tette hozzá a vezető.