Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli idén a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület. Az évtizedek alatt valódi közösség kovácsolódott, amely a hagyományok megőrzésén dolgozik. Toma Krisztina, az egyesület elnöke a Feol Podcast vendégeként arról számolt be, hogy a tapasztalatok szerint nem olyan egyszerű megszólítani a fiatalokat, így az egyesület átlagéletkora is emelkedik. Ennek ellenére rendszeresen tesznek azért is, hogy az újabb generációk is megérezzék azt a különleges élményt, amit a közös alkotás ad a résztvevőknek. Toma Krisztinával a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület múltjáról, jelenéről és jövőjéről egyaránt beszélgettünk.