A csoportban ma az óvodásoktól kezdve a felnőttekig öt korcsoportban táncolnak az acsaiak. A helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke, Blaumann Helga szerint, akivel a tánccsoport történetéről beszélgettünk, nagyjából 80 főre tehető most a létszám.

Mezőkövesdi alapító

A tánccsoport létrejöttét egy Mezőkövesdről Acsára került német tanárnőnek, Guba Margitnak köszönheti, aki azért kezdett bele új lakhelyén a helyi táncok, dalok és tárgyi emlékek felkutatásába, hogy segítséget nyújtson Kurt Petermannak, a lipcsei (akkor még Német Demokratikus Köztársaság) Táncarchív vezetőjének, aki a magyarországi német táncokat kutatta. Ennek során derült ki, hogy Vértesacsa régi táncai sajátos helyet foglalnak el a magyarországi németek tánchagyományaiban, ugyanis nem hasonlít a többiekéhez. Jellegzetesen járják az acsai hoppzepedlit (afféle hoppszasza), talán ezeréves a Zoppak, a Weber-tánc (takácstánc) meg olyan különlegesség, hogy még a lipcsei szakemberek számára is acsai felfedezés volt.

Egy régi fellépés - a dátumra az elnökasszony nem emlékszik

Fotó: Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nem nézték jó szemmel

„Nem volt könnyű a kezdet! Táncosok verbuválása, begyűjtött táncanyagokból koreográfiák készítése, fellépési lehetőségek kutatása, fellépésekhez zene és fellépőruhák biztosítása, kapcsolatok építése voltak az első feladatok” – olvasható a tánccsoport fennállásának 40. évfordulójára összeállított kiadványban, amit Blaumann Helga is megerősített. - A 70-es években nem nézték jó szemmel az ilyen kezdeményezéseket. Arról is van tudomásom, hogy pl. az első megyei német nemzetiségi nap szervezőire „fentről” rászóltak, jobb lenne, ha befejezné a szervezést – mesélte.

Évi 80 fellépés

Guba Margit 7 év után elköltözött Vértesacsáról, ám ez nem jelentette a tánccsoport végét. Olyan mértékben sikerült ugyanis megszerettetnie a német táncokat a csoport tagjaival, hogy a fiatalok maguk közül választottak új csoportvezetőt. Az elkövetkező években aztán hol többen, hol kevesebben táncoltak Acsán. - A csúcspontot a 90-es évek jelentette, amikor a tánccsoport létszáma meghaladta a száz főt és a közösségi élet szempontjából is fontos szerepet töltött be a falu életében: sokan vettek részt a havi rendszerességgel megrendezett táncházakban. Akkoriban persze nem volt még internet és jóval kevesebb volt a szórakozási lehetőség egy vidéki kistelepülésen – fűzte hozzá Balumann Helga, aki egyébként ma is aktív tagja az acsai tánccsoportnak és aki arról is beszélt, hogy az évek folyamán rengeteg fellépésük volt nem csak a faluban, de megyén kívül, sőt külföldön is. Akadt olyan esztendő, amikor 80 hétvégét töltöttek együtt különböző fellépéseken a tánccsoport tagjai. megemlítette az ötnapos, többezer táncos, énekes és zenész fellépésével megrendezett Europead-et, amelyet minden évben más országban tartanak és amelynek többször is résztvevői voltak már.

Ma már persze jóval könnyebb, hiszen már nem néznek rossz szemmel rájuk, sőt a Vértesacsáért Egyesület és a Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat – főként pályázatokon nyert pénzekkel – anyagilag is támogatja a csoportot.

Ki ismeri fel magát? Fotó: Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szombaton, augusztus 12-én 16 órakor mindenkit várnak az iskola udvarán a jubileumi rendezvényen, ahol egykori és mai táncosok is színpadra lépnek – a legérdekesebb talán az lesz, amikor szülők és gyerekek együtt táncolnak -, a régi fotókból kiállítás is nyílik és nem marad el a születésnapi torta, no meg a bál sem, ami 20 órakor kezdődik.