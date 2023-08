A múzeumban délután megnyílt hadtörténeti kiállítás kapcsán az érdeklődők Aracsi Norbert fehérvári rendező Elfelejtett nemzedék című filmjét tekinthették meg. A II. világháború végnapjaiban játszódó, 25 perces kisfilm négy magyar katona sorsát mutatja be, emléket állítva az elfeledett magyar bakáknak. A film elnyerte – többek között – a Magyar Mozgókép Fesztiválon a Legjobb kisjátékfilm díját. A vetítést követően Verebélyi Gábor és Gundy Kristóf producerekkel beszélgethetett a közönség.

A Történelmi filmklub folytatódik, a vetítések témája és helyszíne is változik majd, ezek egyelőre formálódóban vannak. A tervek szerint a sorozatban rövidebb és egész estés filmeket is bemutatnak, valamint szeretnék, ha Aracsi Norberten felül további helyi alkotók is bemutatkoznának egy-egy filmjükkel a fehérvári közönségnek. A következő vetítésre azonban őszig még várni kell.