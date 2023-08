- A Mesterségek ünnepe remek hely a váratlan kalandokra és nagyszerű élményekre - meséli Fekete Ildikó, aki sok helyütt járt már a világban hímes tojásaival. Párizstól Baskíriáig, az USÁ-tól Tel Avivig – messzi országok, városok meghívására mutatta be a magyarországi festett húsvéti tojáskincset. Általában nemcsak beszél róluk, hanem a tojásírás viaszolásos technikáját is bemutatja workshopokon, ha úgy kívánják az angolul kiválóan beszélő informatikus-matematikus népművésztől előadásai során. Gyűjti a különböző etnikai tájak motívumait, természetesen az egész Kárpát-medencében. Immáron kibővítette a dokumentálását a V4 országokéival is, több ezer különböző tojás került ki a kezéből, legtöbbjük piros, akár Krisztus vére, tartja a hagyomány. Gyönyörű könyve jelent meg magyarul és angolul Viasszal írt üzenet címmel, sok-sok képpel a tojásokról.

Szent István napon, a Mátyás templom szomszédságában, a Tárnok utca torkolatánál állt a Tojásdíszítők Egyesülete sátra. Éppen bemutatót tartott Ildikó a tojásfestésről, kezében a viaszoló írókával, amikor a közönségben megjelent a feltűnő, atléta termetű, magas, karcsú fekete férfi. A budapesti 23. Atlétikai világbajnokságon rengeteg külföldi tartózkodott a városban, első pillantásra nem volt különös a szemmel láthatóan sportember, akiről kiderült, hogy Dalton Grant magasugró atléta. A jamaicai származású, angol állampolgárságú Grant az 1991-es tokiói olimpián szerzett aranyérmet magasugrásból, sok dicsőséget szerzett, már aktívan nem sportol. Van azonban egy sportolói akadémiája, s természetesen örömmel jött el a budapesti atlétikai vb-re, s kilátogatott a Mesterségek utcájába. A hímes tojások látványa megragadta, egyenesen a tojásfestők sátrához lépett, s látván Ildikó kezében az írókát, nekiszegezte a kérdést. Bármilyen mintát el tud készíteni a tojásra?

- Én? Hát én bármit, feleltem gyanútlanul. Dalton megmutatta az akadémiája logóját, mire én gondolkodás nélkül rávágtam, hogy persze, ez meglesz egy óra alatt, ha később visszajön, odaadom – idézi pontosan a meglepetésszerű találkozást Ildikó. - Erre ő elmosolyodott és mondta, hogy rendben van, nézzük meg, valóban meg tudom-e csinálni egy óra alatt! Elfogadtam a kihívást, gőzerővel láttam neki a feladatnak, mert elég szűkre szabtam magamnak az időt, de teljesíteni akartam! Akadtak persze nehézségek ebben az egy órában, de a sátorban mindenki a segítségemre volt, meglett a hímes tojás! Nem adtam azonban oda neki, előbb elmagyaráztam a húsvéti locsolkodás szokását. Magyarországon a lányok elkészítik a hímest, s akkor ajándékozzák oda a fiúknak, ha előtte meglocsolják őket – mondta el Ildikó, persze addigra kisebb csoportosulás fogta őket körbe. A Tárnok utca bejáratánál csobogott a nőalak szobrába épített szökőkút, Ildikótól és Dalton Granttól alig pár lépésre! Megtörtént hát a locsolkodás, s bár az atléta megkérdezte Ildikót, mivel tartozik a logóval ellátott magyar hímesért, a készítő szeretettel nyújtotta át ajándékul a tojást.