Ami a fellépőket illeti, a felvidéki Ógyalláról a Bellő, Komáromszentpéterről a Gyöngyösbokréta együttes érkezett. A kárpátaljai Nagymuzsalyról a Csüllő, illetve a Vajdaságból az Egység nevet viselő néptánccsoport nem első alkalommal jár Csókakőn. Utóbbi nem mellesleg idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, szerb vezetőjük pedig az elmúlt években szinte tökéletesen megtanult magyarul, amit a csoport fellépését követően a színpadon, a nézők előtt is bizonyított. Idén érkezett egy kórus is: a délvidéki Csóka községből a Pannónia Férfikórus, amelyik a találkozó elején a Nagy-Magyarország téren a Kárpátok őre szobornál adott elő katonanótákat. A hazai táncosokat a csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport három korosztálya, valamint a Móri Forgatós Néptáncegyüttes szeniorjai képviselték.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

„Amióta világ a világ, az emberek táncoltak. Táncoltak a vadászat sikerességéért, az esőért, a békéért, a bőségért vagy az egészségért. Táncoltak örömükben, boldogságukban, hogy párt találjanak és táncoltak akkor is, amikor egyedül maradtak. Sőt, még akkor is, amikor nem volt szabad táncolni” – hangzott el az esemény megnyitóján. Természetesen ma is vannak olyan alkalmak, amelyeken táncra perdülünk, vagy perdülnénk, ha megtehetnénk. Mert a boldog ember táncol. Boldogságban és örömben pedig nem volt hiány szombaton a csókakői vár alatt, ahol az említett néptánccsoportok ropták és este rophatták azok is, akik részt vettek a Csurgó zenekar táncházában.