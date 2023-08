SZOMBAT

HÍR FM

0.00 Paláver (ism.) 3.00 Zene 6.00 Poétikon 7.00 Fejér vármegyei kitekintő 9.00 Igazság órája 10.00 Mandiner reakció 11.00 Radar 12.00 Best of Mandiner 13.00 Best of Pesti srácok 14.00 Best of Háború Ukrajnában 15.00 Paláver 18.00 Ismétlések Vezércikk 19.00 Best of Mandiner 20.00 Best of Pesti srácok 21.00 Best of Háború Ukrajnában 22.00 Igazság órája 23.00 Napi aktuális

VÖRÖSMARTY RÁDIÓ

8.00 Hírek, időjárás és közlekedési információk Fehérvári hétvége Műsorvezető: Kiss György Hírszerkesztő: Romhányi Anikó 8.10 Internetes ügyeink 9.10 Kedvencek percei 10.10 Bűnmegelőzés 11.10 Dojo (önvédelmi magazin) 12.10 Virágpercek 13.10 Ügyvédi percek 14.10 Zöldellő utakon

15.10 Technológia és tudomány érthetően 17.10 Lokálpatrióta 18.05 Fehérvári beszélgetések Szerkesztő: Palkó Zsuzsi 19.05 Szerkesztő: Sasvári Csilla 20.05 Szerkesztő: Gemeiner Lajos

FEHÉRVÁR TV

0.00 Képes hírek 6.50 Torna 7.00 Híradó 7.20 Köztér 7.55 Nálatok mizu? 9.00 Agrárinfó 9.30 Magyar-madjar találkozó 10.10 Együtt 10.40 Fehérvári beszélgetések 11.10 Bajnokok városa 11.40 Fehérvári beszélgetések 12.10 Paletta 12.40 Híradó 13.10 Napi retró 13.15 A Fehérvár Televízió archívumából 14.20 Honvéd7 14.45 Kolonics György-portré 15.30 Farmerzseb 16.00 E kávéházi szegleten 17.00 Hírek 17.05 Sztárportré 17.30 Főnix országos táncverseny 17.55 Fehérvári beszélgetések 18.25 KocsiZoom 19.05 A szomszéd vár 20.20 Virtuózok 20.55 Mits Jazz Band 21.30 Dienes Ottó-portré 22.25 Képes hírek

BICSKEI VTV

12.00 és 20.00 Önkormányzati híradó, majd magazinműsor