Az egyik ilyen partnerük a Pro Musica Egyesület, akikkel már hosszú évek óta dolgoznak együtt. Az idei együttműködés eredményeként sikerült hangszereket beszerezni és átadni a zenekar részére, amelynek részeként ezeket az eszközöket hamarosan meg is szólaltatják a projekt keretében.

Az Értékmentők Egyesülete szándékosan törekszik több helyen is együttműködni külhoni magyar civilekkel. Két fontos helyszínük Dunaszerdahely és Tusnád települések. Tusnádon két civil csoporttal működnek együtt és a helyi fúvószenekar, a Pro Musica Egyesület különösen fontos partnerük. A Nemzeti Együttműködési Alapból kapott forrásból sikerült biztosítani, hogy eszközökkel segítsék az egyesületet. A Pro Musica Egyesület a napokban egy trombitával és egy klarinéttal gazdagodott az Értékmentők jóvoltából, amelyeket szeptemberben meg is szólaltatnak Székesfehérváron az együttes tagjai. A program keretein belül nem csak székesfehérvári, de határon túli koncertet is terveznek, ahol a Pro Musica tagjai lépnek majd fel.

Az erdélyi térségben, különösen Tusnád és környékén erős a fúvószenekari mozgalom, a településen meglepően nagy, mintegy 40 fős fúvószenekar működik, ami a néhány száz fős lakossághoz mérten is jelentős. A zenekar tagjai között megtalálhatóak kisiskolások és az idősebb, nyugdíjas tagok is, ami példaértékű közösségépítési kezdeményezés is egyben.

A repertoárjuk színes és változatos, hiszen az indulók és a hagyományos magyar zenék mellett modern, kortárs műveket is megszólaltatnak a hangszerükön átdolgozva.