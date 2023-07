Hajnalban ugyanis lecsapott a már várt – ugyan, dehogy várt, inkább csak ígért – vihar. Az égi szervezés azonban tökéletes volt, egyrészt azért, mert a szél előre jelezte a nagy csinnadratta jöttét, de csak akkor, amikor hajnali 1-et ütött az óra és a koncertek nagy része már lement. Másrészt pedig azért, mert így a Sukorón megszokott porfelhőt esőfelhők váltották, szóval egy kicsit mindenki fellélegezhetett, kitisztíthatta a tüdejét. Ráadásul hiába fitogtatta erejét a szél, az idő továbbra is kellemes maradt. De ennyit a viharról, ami fontosabb, azok az ezt megelőző koncertek.

A nagyszínpadi programok 18.30 órától kezdődtek, innen már nem volt megállás. Ez az egyre gyarapodó embertömegen is látszódott: hiába a nagy terület és hiába oszlanak el jól az emberek, a stage-eknél bizony egyként mozdulnak meg emberek százai. Az első nap folyamán a – talán már mondhatni – retrót képviselte Betty Love, Krisz Rudi és Csordás Tibi (ex-Fiesta), míg a mainstream magyar előadók közül az EFOTT-on koncertezett a Carson Coma, Nemazalány és Sofi, illetve T. Danny, Bruno x Spacc, Manuel vagy a ValMar. Aki többször is meghallgatott volna egy-egy számot élőben, az az utóbbi négyest külön-külön meghallgatva megtehette, hiszen többeknek van közös száma, amit természetesen mindenki maga-maga is előadott.

Marics Peti – a ValMar duóból – imádta az EFOTT közönségét

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Az idei fesztivál egyik nagy különlegessége, hogy ha a szülők engedik és szeretnék, a tíz éves kor felé közelítő gyermekek bemehetnek a kordonok elé, a fotós árokba. Az ő örömük épp annyira látható és érezhető volt, mint amennyire Marics Petié (ValMar): zenésztársával, Valkusz Milánnal ugyanis többször is hangsúlyozta, a közönség zseniális, az utóbbi időszak egyik legjobb buliját adhatták jóvoltukból az EFOTT-on.