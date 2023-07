Július 14. (péntek)

Aba, 20 óra: Abai nyár. Muzsika, pokróc, limonádé és popcorn. Kertmozi a Csinibaba című filmmel, utána zenés-táncos retró buli. Helyszín: a Fórum étterem és a közösségi ház közötti térköves terület.

Agárd, 18 óra: Péntek esti hangtárlat a Velencei-tavi Galériában. Francia sanzonok – Kéméndi Tamás (harmonika), Györfi Anna (ének). Edith Piaf dalai mellett megszólalnak közismert jazz standardek, valamint instrumentális francia dallamok is.

Bicske, 10 óra: Lovak és vadak. Jung Diána kiállítása a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban (Kossuth tér 20.). Megtekinthető augusztus végéig.

Bicske, 17 óra: Ünnepség és koszorúzás az első magyar óceánrepülők emlékére az Óceánrepülő emlékműnél (Bicske, Csákvári út. Földrajzi koordináták: N: 47 fok 27’ 576” E: 18 fok 33’ 260”). Beszédet mond: Bálint Istvánné polgármester. Endresz György ezüst babérkoszorúja és más hagyatéki tárgyai – kiállítás az emlékműnél, majd a művelődési központban. (Bicske Város Önkormányzata, Óceánrepülés Emlékbizottság, Magyar Sándor Repülő Egyesület.)

Csákvár, 17 óra: Beszélgessünk sorozat. Erzsébet királyné – Sisi. Vendég: Klestenitz Tibor történész. A háttéranyagot Tubik-Fazekas Orsolya biztosítja. Házigazda: Tóth Árpádné. Helyszín: Múzeum Csákvár, Tűztorony.

Dinnyés, 18 óra: A Tzafit Yoav izraeli (Kfar Menahem) táncegyüttes műsora a Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző Központban. Izraeli tradicionális és modern táncok. A táncegyüttes alapító vezetője: Barak Rivka (Rebeka). A belépés díjtalan.

Fehérvárcsurgó, 15 óra: Echo Nyári Akadémia. Koncertek a Károlyi-kastélyban. Kávékoncert. Közreműködnek az Echo Nyári Akadémia résztvevői. 20 óra: Beethoven-est. A zeneszerző utolsó három zongoraszonátája. Közreműködik: Fülei Balázs (zongora).

Mór, délelőttől: Public Art. Köztéri művészetek hete a Szent István parkban. Képzőművészeti alkotások készülnek a szabad ég alatt a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány szervezésében. Alkotók: ifj. Antal István, Dóra Emese, Kása Béla, Korompai Péter, Plank Antal, Mosberger Róbert, Onodi Balázs Károly, Schilhabel Jennyfer. Közreműködik a MIKSZ, a Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület Kapcsolatok című alkotásaival.

Sukoró: EFOTT Fesztivál (Velencei-tó, Sukorói Szabadstrand). Csak szabadon! Koncertek: Soproni Nagyszínpad: 18 óra: EFOTT Legends. 20 óra: Wellhello. 21.45: Dzsúdló. 23.30: Halott Pénz. HSUP Nagyszínpad: 18.30: 4s Street. 20 óra: Blahalouisiana. 21.30: Margaret Island. 23 óra: Krúbi. 0.30: Beton.Hofi. 02 óra: Lil Frakk. Pepsi Aréna: 20 óra: BódiGP. 21 óra: Dj Endy. 23 óra: Hősök. 23.30: Alee. 0.0 óra: AK26. 0.30: Next Level Takeover. Axel Boy (Uk), Dublic, B’Andre, Skrude, Myamo, Gemcamp, Tritxn, Schomey. HÖOK – Rauch MyTea Aréna: 19.30: Paddy and the Rats. 21 óra: AWS. 22 óra: Josh és Betti. 22.30: Ámokfutók. 23 óra: Kozmix. 23.30: Náksi. 01 óra: Szeresd a Trashem. És így tovább…

Székesfehérvár, 9–17 óra: Kézműves alkotó napok az ifjúsági és felnőtt korosztály számára a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében kezdőknek és haladóknak (Rác utca 27.). Kosárfonó alkotó napok. Vezeti: Tóth Árpádné Kamilla. Kosarak amerikai főzött, hántolt fűzvesszőből. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 9–17 óra: Fafaragó alkotó napok (Rác utca 27.). Vezeti: Varga Csaba. Medál készítése szarulánccal, különféle berakással. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 9–17 óra: Asszonyműhely alkotó napok (Rác utca 27.). Vezeti: Bodáné Fenyves Zsuzsanna. Nagymama virágoskertjével díszített táska, terítő és kis batyu varrása. (Szombaton és vasárnap is.)

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Zenei nevelés a családban. A közös játék és éneklés élménye.

Székesfehérvár, 10 óra: Utazzunk! Képeslap-kiállítás Sárosi István gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető július 28-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Könyv- és bélyegkiállítás Pintér István gyűjteményéből az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál (Köfém ltp. 1.). Megtekinthető július végéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Reprodukciók Lendvai Antal munkáiból a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető augusztus 4-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Fejér Vármegyei Tárlat. Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár. Megtekinthető augusztus 27-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Katalógus – Halas István (képzőművész, fotográfus) kiállítása a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Megtekinthető szeptember 10-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: Gorsiumos diáktárlat. A Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó és grafika szakos diákjai munkái a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény emeleti Diák-Deák Galériájában. Megtekinthető október elsejéig.

Székesfehérvár, 10 óra: Neumann János és öröksége. Kiállítás az MMKM Alumíniumipari Múzeumában (Zombori út 12.). A számítástechnika fejlődése idővonalban. Korabeli számítógépek, televíziók. A nyolcvanas évek játékai. Megtekinthető október 14-éig.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 18 óra: Emlékparki nyár. (Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely.) „Elértem, amit ember érhet el…” – Petőfi-versek Meleg Vilmos és Molnár Júlia nagyváradi színművészek tolmácsolásában a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvarán.

Székesfehérvár, 18 óra: Agárdi Lajos művésztanár festménykiállítása az LH kávézóban (Lehetőségek Háza, Nyárfa utca 14.). Megtekinthető augusztus végéig szerdán és pénteken 18 és 20 óra között, egyéb időpontokhoz előzetes egyeztetés szükséges.

Székesfehérvár, 21 óra: Titkos túra – fáklyás városnézés. Várfalak tövében, eldugott kis utcák macskakövén. „Elég bátor vagy, hogy velünk tarts?” Találkozás a Tourinform iroda előtt. (Regisztráció szükséges.)

Székesfehérvár, 21 óra: Kertmozi az Öreghegyi Közösségi Ház kertjében. Könyvklub: A következő fejezet (amerikai romantikus vígjáték, filmdráma).

Velence, 19.30 óra: Nyári fesztivál (Velence Resort & Spa). Danny és Béla zenés meseelőadása.

Július 15. (szombat)

Aba, 18 óra: Abai nyár. Mini gyermeknap az új játszótéren. Jön Vasember! Madarak és fák játékösvény. Madárgyűrűzés. Da-Lo-Lá-Szó zenés-verses műsor. Fogd ki a halacskát! Csillámtetkó. Popcorn.

Alap, 8.30 órától: Falunap a sportpályánál. 9 óra: Kispályás focitorna. 9–12 óra: Süteménysütő verseny (száraz sütemények) – az édességek leadása. 10 óra: Főzőverseny (bármilyen étel sertéscombból). 14 óra: Ugrálóvár, óriás darts, arcfestés, hordó élményvonat. 14.30 óra: Megnyitó. Eredményhirdetések. 15 óra: Tánccsoportok műsora. 16 óra: Matyi és a Hegedűs. 17.30 óra: Dudar Feri. 19 óra: Crazy Little Queen Tribute Band. 22 óra: Retró diszkó – Dj Jámbor. Egész napos vásár. Ingyenes programok.

Csákvár, 14 órától: A városavatás 10. évfordulója. Rendezvény a Szabadság téren. Termelő és kézműves kirakodóvásár. Büfé. Kürtőskalács és vattacukor. 14 óra: Dallam Alapfokú Művészeti Iskola. 15 óra: Duna Művészegyüttes. 16 óra: Ünnepi beszéd. 16.30 óra: Rátonyi Róbert Színház. 17 óra: La Boum. 18 óra: 4 Punch (Rocksuli, Dürer kert). 19 óra: AB/CD zenekar. 20.30 óra: Hooligans.

Fehérvárcsurgó, 20 óra: Echo Nyári Akadémia. Koncertek a Károlyi-kastélyban. Zárókoncert. Közreműködnek az Echo Nyári Akadémia résztvevői.

Kápolnásnyék, 20.30 óra: A Budapest Bár koncertje. (Csajághy Laura Színpad.) A zenekar tagjai: Farkas Róbert (hegedű, gitár), Ürmös Sándor (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika), Farkas Richárd (nagybőgő), Kisvári Bence (dob).

Lajoskomárom, 13 órától: Kispályás labdarúgó-bajnokság (Akác liget, sporttelep, műfüves pálya). 13 óra: Kezdés. 20 óra: Döntő.

Martonvásár, 19 óra: Beethoven-estek. A Nemzeti Filharmonikusok koncertsorozata a Brunszvik-kastély parkjában (Agroverzum). Műsoron: Egmont-nyitány, op. 84; A dicsőséges pillanat – kantáta, op. 136; V. (c-moll, „Sors”) szimfónia, op. 67. Közreműködik: Szemere Zita, Szalai Ágnes (szoprán), Horváth István (tenor), Cser Krisztián (basszus), a Nemzeti Énekkar – karigazgató: Somos Csaba, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar – vezényel: Cser Ádám. (Esőnap: július 16., vasárnap.)

Mór, délelőttől: Public Art. Köztéri művészetek hete a Szent István parkban. 14 óra: Kitűzőkészítő foglalkozás a Tücsök Művek Kulturális Egyesület közreműködésével. 18 óra: Tárlatvezetés a közéri alkotások között.

Pákozd, 14 órától: Emlékparki nyár. Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely. „Aki nem lép egyszerre…” – családi délután, koncertek és táncház a néphagyomány, zene és tánc jegyében. 14–18 óra: Triola gyerekvilág – családi programok kicsiknek, nagyoknak és nagyobbaknak. 15–18 óra: Rendhagyó tárlatvezetés Szabó József János hadtörténész vezetésével. 15 óra: „Aki nem lép egyszerre...” – interaktív hagyományőrző gyermekműsor. Játékmester: Lengyel Szabolcs „Micsi”. 18 óra: Verbunk mindenkinek! (tánctanítás). Tánctanár és porondmester: Lengyel Szabolcs „Micsi”. 18.30 óra: Verbunkok a Kárpát-medencéből – az Arató zenekar koncertje. Moderátor: Küttel Dávid. 19.30 óra: „Elindultam szép hazámból” – Szokolay Dongó Balázs és Fábri Géza koncertje. Este táncház, mindenki kedvére.

Sukoró: EFOTT Fesztivál (Velencei-tó, Sukorói Szabadstrand). Csak szabadon! Koncertek: Soproni Nagyszínpad: 18.30: Follow the Flow. 20 óra: ByeAlex és a Slepp. 21.45: Azahriah. 23.30: Majka. HSUP Nagyszínpad: 18.30: Lóci Játszik. 20 óra: Irie Maffia’18. 21.30: Horváth Tamás. 23 óra: Fish! 0.30: Brains. 02 óra: Could 9+. Pepsi Aréna: 20 óra: Mrkk. 21.30: Rusty. 23 óra: Essemm. 23.30: Lil GX Norbow. 0.0 óra: Kiss Kevin. 0.30: Andro. 02 óra: Burak Yeter. 03.30: Willcox. HÖOK – Rauf MyTea Aréna: 19.30: Analog Balaton. 21 óra: Ivan and the Parazol. 22 óra: Kefír/V-Tech. 22.30: Shygys. 23 óra: Cory/Happy Gang. 23.30: Dévényi Tibi bácsi. 01 óra: Necc Party. És így tovább…

Sukoró, 19 óra: Sukorói zenei nyár. Balog Zsolt (zongora), Huszár Anita és Scheer Lívia (ének) hangversenye a református templomban. (Belépődíj nincs, azonban adományokat szívesen fogadnak.)

Székesfehérvár, 17 óra: Királyok a belvárosban. A Fő utcán, a Vörösmarty Színháztól a Városház térig ezúttal Szent László, Salamon király és Könyves Kálmán vonul végig. Az óriásbábokat a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai kísérik, akik a téren bemutatót is tartanak. Az óriásbábokat a Mátyás király emlékműnél és az Országalmánál Szabó Miklós Bence mutatja be. A zenei aláfestést a Tabulatúra Régizene Együttes szolgáltatja. 18 óra: A Corpus Rézfúvós Kvintett műsora a Zichy ligetben, a Zenepavilonnál.

Székesfehérvár, 18 óra: „Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát” – vitéz Smohay Ferenc emlékére. Megemlékezés a Székesfehérvári Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred II. világháborúban való részvételéről a Bartók Béla téren. Időutazás, múltidéző. Tisztelgés elődeink, dédapáink emléke előtt, példát mutatva a jelennek. A Történelmi Vitézi Rend megidézi rendtársuk, néhai vitéz Smohay Ferenc zászlós emlékét – részletek hangzanak el a szerző Emlékeim című memoárjából.

Vál, 9 órától: Baráti lovastalálkozó a sportpályánál (Katona Lajos utca). 9 óra: Megnyitó. Póni és nagyfogatok bemutató hajtása. Gyerekek bemutató hajtása. Bemutató vadászhajtás. Büfé. Fagyi. Zsákbamacska. Gyermekprogramok. Ugrálóvár. 18 óra: Habparti. 20 óra: Retró diszkó – Dj ChaSee.

Július 16. (vasárnap)

Csákvár, 17 óra: Baráti emlékezés Esterházy Péter íróra a Csákvár Emlékházban (Múzeum Csákvár, Tűztorony). Emlékező barát: Dés László. Fővédnök: Esterházy Márton. Házigazda: Tóth Árpádné. „Szaxofonozz majd!”

Lovasberény, 9.15–12 óra: Herbarius gyógynövénygyűjtő túra. Mezei vadvirágok gyűjtése (komló, apróbojtorján, orbáncfű, csalán, kakukkfű, cickafark, zsálya, útifű, ürömfélék). Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. Megközelítés egyénileg, vagy a székesfehérvári buszállomás 11-es kocsiállásáról 8.30-kor induló buszjárattal. Az autóbuszról a Verebi elágazás megállónál kell leszállni, találkozás ott 9.15 órakor. Utána indulás a János-hegyre. (Előzetes bejelentkezés szükséges.)

Mór, 18 óra: Nyári zenei estek a Lamberg-kastély parkjában, a Zenepavilonban (rossz idő esetén az Erzsébet téri Művelődési Házban). John Lennon-est.

Sárbogárd, 16 órától: Múlt. Jelen. Jövő. 16 óra: Mártír megemlékezés a zsidó temetőben. 17 óra: Kulturális rendezvény a zsinagógában. Beszédet mond Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Sükösd Tamás polgármester. Közreműködnek: Pajor Tamás előadóművész; Beke Farkas Nándor, a Száztagú Cigányzenekar elnöke; Masa Tamás és Masa Anita, a Sabbathsong Klezmer Band alapítói. Ideiglenes kiállítások: Másra használt kövek – Alpern Bernadett zsinagóga-fotói; Képek és emlékek az eltűnt sárbogárdi zsidóság életéből – Lakk Norbert könyve alapján készült tablók.

Sárosd, 9 órától: Imre István díjugrató lovasverseny a lovas pályán. 9 óra: Szabadidős ügyességi és ugró számok. 12 óra: Csikós bemutató – Hallósy Botond. 13 óra: Regionális díjugrató számok (90–120 centiméter). XXX. Imre István Vándorkupa. Kiegészítő programok: hintós túra, gyermekprogramok, tombola.

Székesfehérvár, 19 óra: VálóTársas. Könnyed, párkapcsolat-gazdagító est humorral és rögtönzéssel. Helyszín: Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvar. A ring egyik sarkában Pokorny Lia és Elek Ferenc színművészek, játékvezetők: Gönczi Dorka válási mediátor és Varga Zsolt párkapcsolati kommunikációs szakember.