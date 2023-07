Az 1949-ben, Székesfehérváron született Lendvai Antal pályája során szülővárosa mellett a világ számos pontján rendezett kiállítást alkotásaiból. Családja halála után is ápolja és gondozza emlékét, életművét. Így kerülhetett sor a Reprodukciók címet viselő kiállításra is, melyet a művész fia és felesége nyitott meg. – Tulajdonképpen ez nem egy igazi tárlat, ezek reprodukciók, de tulajdonképpen az életmű albumnak egy anyaga – fogalmazott Lendvai Ágnes. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kiállított képekben a látogatók továbbra is felfedezik azt, hogy Lendvai Antal mindig új utakat keresett többek között technikailag és formailag is. Lendvai Márton édesapjával kapcsolatban úgy fogalmazott, egy félbetört életút az övé. – Halála után nem sok publikációja volt, és úgy gondoltuk, amint lehetőség van rá, ezeket próbáljuk megmutatni azoknak, akik ez iránt nyitottak – mondta Lendvai Márton.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Egy fiatalon eltávozott festőről beszélünk, akinek a mondanivalója ma is ugyan úgy érvényesek képein, mint amikor készülte, habár az az élettér nagyon más volt, de a gondolatok, félelmek, aggodalmak akkor is ott voltak – kezdte visszaemlékezését Lendvai Ágnes. Beszédében felidézte férje pályáját, annak nehézségeit és elismeréseit egyaránt. Úgy fogalmazott, tele volt tervekkel, több felkérése érkezett és legújabb projektjeihez is számos kellék sorakozott otthonaikban. Ezeket azonban már nem tudta megvalósítani.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Reprodukciók című tárlat augusztus 4-ig látogatható a Gárdonyi Géza Művelődési Házban az intézmény nyitvatartási idejében.