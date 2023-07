Rendszeresen tartanak hangversenyeket a Károlyi-kastélyban, annak kápolnájában, a nagy termek egyikében, vagy éppen szabadtéren, akár a Csipketeraszon.

Múlt hét végén a díszudvar mindig rendezett salakjára kerültek a hófehér székek, hogy meghallgathassák Kiss Gy. László tárogatókoncertjét. A közismert nóták, katonadalok hosszan lebegtek a három oldalról is védett udvaron, a szökőkút felett.

A hallgatóság soraiból többen az egy órával korábban kezdődő kiállításról érkeztek, amit a művészetet támogató házaspár, Károlyi György és párja Angelica nyitott meg.

Érdemes bebarangolni a kertet, és megkeresni annak legújabb lakóját a titokzatos ösvények találkozásánál

Fotó: Károlyi Kastély

A kiállító teremben Pintér Csaba fafaragó aprólékos kimunkálású képkereteivel örvendeztette meg a nagyérdeműt. Az 1978-ban, Sopronban született művész már gyerekkorában is szerette a természetet és annak csodáit, köztük a fát, amiből már egészen fiatalként különböző tárgyakat, játékokat készített.

A soproni Handler Nándor Szakképző Iskolában tanult, mint asztalos és már akkor is virágtartókat és korlátelemeket készített esztergával. Később, 2018-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Művészettörténet – Liturgia − Műtárgy tanfolyamát végezte el. Ebben az időben kezdett el absztrakt festészettel is foglalkozni. A jelenleg Ausztriában dolgozó művész kiállítási tárgyai közé kisebbik lánya, Pintér Vanessza műveit is becsempészte.

Az este nem csak a zenéről és a képzőművészetről szólt, hanem ajándékozásról is. Pintér Csaba egy lófejet is faragott, amit Károlyi Angelica asszonynak ajánlott fel. Az ajándékozott a kastély előtti parkban egy ledőlt fára helyeztette az alkotást, mely így új attrakció lesz a park látogatóinak.

A különleges alkotásokból összeállított, sok kastélyban bemutatott tárlat július 16-ig látogatható a kastély nyitvatartási idejében.

Szerző: Palocsai Jenő