A Kutyatáron innen és túl címmel zajló előadás-sorozat legutóbbi alkalmán Agócs Nándor, a Szent István Király Múzeum tudományos titkára avatta be az érdeklődőket az intézmény numizmatikai gyűjteménye és az abban fellelhető kincsek történetébe.

A gyűjtemény gyakorlatilag az intézménnyel egyidős, ugyanis a kezdetekkor az intézményi gyűjteményt alkotó több mint 1200 tárgy mindegyike érem volt. Mára a múzeum tárában fellelhető érmek száma 25-30 ezerre tehető, melyek között vásárolt darabok és helyi kötődésű régészeti leletek is találhatók.

– Az elmúlt 150 évben nagyon sok viszontagságot élt át ez, a nagyon sokáig országos színvonalú gyűjtemény. Olyan elképesztő darabok is vannak benne, amelyekről azt gondolná az ember, hogy nem is kerülhetnének ide. Az egyik személyes kedvencem a Brutus – Caesar gyilkosa – által veretett érem, ami szintén megtalálható a múzeumi gyűjteményben. – mondta el Agócs Nándor, az intézmény tudományos titkára, aki arról is beszélt, sok egyéb mellett a Kárpát-medencében előkerült legnagyobb éremlelet egy töredéke is fellelhető az intézmény raktárában.

A numizmatikai gyűjtemény egyes, tematikusan összeválogatott darabjait a nagyközönség jellemzően időszakos kiállítások alkalmával nézheti meg.

A múzeum fennállásának 150. évfordulója apropóján életre hívott előadás-sorozat a tervek szerint ősszel folytatódik.