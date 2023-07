Az Értékmentők és a Szent István Király Múzeum közös rendezvénysorozatának július 8-ra szervezett koncertjére a Redwhite zenekar választása izgalmas élménynek kínálozik. A zenekar tagjai komolyzenei hangszerrel mutatnak be mai slágereket, így egyfajta hidat képeznek a komolyzene és a modern zene között. Ez valóban érdekesebbé teszi a koncertet és segít, hogy azok is élvezhessék a zenei élményt, akik általában nem kedvelik a klasszikus zenét.

A rendezvény egyediségét tovább növeli, hogy a koncertet követően borkóstolót is tartanak, így a látogatók nemcsak a zenét, hanem a minőségi borokat is élvezhetik.

Az extra helyszín, a Gorsium kőtárjaként funkcionáló pincehelyiség lesz, ami fényekkel és díszekkel feldíszítve tovább emeli az esemény exkluzivitását és hangulatát. Ez a környezet fokozza majd tovább a látogatók számára a kellemes és izgalmas élményt.

A koncert 18:00 órakor kezdődik. A részvétel ugyan ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Szerző: Hajdú Marianna