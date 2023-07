Minden évben nagy érdeklődés kíséri az Echo Nyári Akadémia koncertsorozatát.

-A nyitókoncert július 9-én vasárnap lesz. Este 8 órakor a Spektrum of trio című előadással, az Auer Trió mutatkozik be. Hétfőn lesz egy szünnap, de kedden Schubert-, szerdán pedig Bach-est lesz. Csütörtökön Vizeli Máté és a Küküllő banda hozza a hangulatot és a népzenei koncert mellett táncház is lesz. Pénteken Beethoven-estet tartunk, melyben a kiváló zeneszerző utolsó három zongoraszonátáját ismerhetik meg az érdeklődők, tudtuk meg Károlyi Angelica-ától a rendezvény házigazdájától.

Az előadássorozatnak július 15-én szombaton a Zárókoncert lesz az utolsó felvonása, amelyben részt vesz az Echo Nyári Akadémia valamennyi résztvevője.

Ahogy azt már megszokhattuk, nemcsak este nyolckor lesznek előadások, hanem délután háromkor is. Július 13-án és 14-én az Echo Nyári Akadémia résztvevői díjtalan belépés mellett várják a Kávékoncertekre, a komolyzene kedvelőit.