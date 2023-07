- Sok helyen bezártak a színházak és a művelődési házak a téli időszakban az ismert okok miatt, ám mi végigjátszottuk a teljes évadot. Igaz, vidéki kis színházként kevesebb előadással számolunk mindig, mint egy „normális” teátrum, de amit elterveztünk tavaly nyáron, azt sikerült megvalósítanunk – foglalta össze az elmúlt évadot Teremi Trixi, a Rátonyi Róbert Színház művészeti vezetője.

Ez pedig négy gyerekelőadást, három nagyoperettet, két nagykoncertet, két vígjátékot, egy musicalt és egy zenés drámát jelent. Utóbbi, az Elveszett szerelem, eltér a Rátonyi Színház megszokott operett előadásaitól, de a közönség körében sikert aratott az ősbemutató. A valós eseményeket elmesélő darabot a társulat a történet eredeti helyszínein, így Kolozsváron és Fonyódon is tervezi bemutatni, de más helyekről is van rá érdeklődés. Az egész évadot átszőtte és keretbe is foglalta a névadó, Rátonyi Róbert 100. születésnapja, amelynek jegyében emlékműsort is tartottak – egyik mozzanata volt a csákvári közösségi ház oldalán a Rátonyi Róbert Színház felirat felavatása -, de a Csárdáskirálynő is ennek a jeles évfordulónak szólt.

Az Elveszett szerelem igaz történetet mesél el

Fotó: Schumy Csaba

- A színházépítés egy folyamat, amit mi három évvel ezelőtt kezdtünk el. Most, a harmadik évad után azt mondhatom, eljutottunk arra a szintre, hogy nem csak Csákvárról és a környező településekről érdeklődnek az előadásaink iránt, de a fővárosból is eljönnek hozzánk és a Rátonyi Színháznak híre ment az ország távolabbi pontjaira is. Az előadásaink közel teltházasak, ami még annak a fényében is jónak mondható, hogy átlagosan havonta egyet tartunk. Nem felejthetjük el azonban, hogy egy néhány ezer fős kisvárosban a nulláról kezdtünk építkezni és nem olyan körülmények között és olyan költségvetéssel működünk, mint mondjuk egy megyei jogú város színháza – mondta a művészeti vezető, aki pozitívan ítéli meg az elmúlt három évet és a színház fejlődését.

Az építkezés újabb mérföldköveként szeptembertől elindul a Rátonyi Stúdió, ahol 6-14 éves gyerekekkel foglalkoznak majd. Érdeklődőket nem csak Csákvárról, de a környező településekről is várnak. A tervek szerint heti egyszer tartanak foglalkozást a számukra a Floriana Közösségi Házban, amelyeken táncolnak, énekelnek, illetve improvizációs gyakorlatokkal vezetik be a kicsiket a színpadi életbe. A cél, hogy a januárban megrendezésre kerülő harmadik Újévi Koncerten a gyerekek fellépjenek, illetve az év végén önálló produkcióval álljanak a szülők és az érdeklődők elé. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet.

Ami az ősszel induló új évadot illeti, már formálódik a program. – Egész 2023-ban Rátonyi emlékév van, így ennek jegyében műsoron marad a Csárdáskirálynő, a gyerekelőadások közül pedig biztosan visszatér Pom Pom. Természetesen lesz Újévi koncert is és nem maradnak el a vendégelőadások sem. Novemberben érkezik a Veres 1 Színház fergeteges vígjátéka, a Hőguta, decemberben pedig a Hadart Színház előadásában az Oscar. Ismét vidám évadot tervezünk, mert a nézőkkel történt beszélgetések alapján erre van igény – zárta a beszélgetést Teremi Trixi, aki végleges programmal szeptemberben szolgált majd.