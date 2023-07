Sokan még az ajtaját sem veszik észre a Lamberg-kastélyhoz tartozó kisudvarnak, így nem is tudnak arról, hogy a kissé elhagyatottnak, talán soha ki nem nyitottnak tűnő ajtó egy varázslatos koncerthelyszínt rejt. Szerencsére az önkormányzat és a szervezők tudják, így minden évben jelentkeznek a KisUdvari Koncertsorozattal.

Július 7-én, pénteken 21 órakor fellép a kis udvar apró színpadán a One More Time zenekar. Rock klasszikusok, rockosított feldolgozások, régi és új kedvencek hangzanak majd el, ráadásul mindez egy móri zenekartól.

-Nálunk a helye mindenkinek, aki szereti a kortalan klasszikusokat, mint Jimi Hendrix vagy a Cream, aki kíváncsi rockosított diszkó slágerre vagy a popból átültetett punkra, aki egyszerre bírja a Metallica keménységét és az Aerosmith dallamosságát, mondta a zenekar énekes-gitáros tagja, Nagy Zsolt.

A One More Time zenekarral a móri közönség legutóbb a 2022-es júliusi Public Arton találkozhatott a Szent István parkban, de a környék szórakozóhelyein és rendezvényein is bemutatkoztak már.