Ismét eljött a Falunap, hogy újra együtt lehessen minden csernyei egy szép napon, pontosabban egy tartalmas hétvégén, ami nem munkával, hanem szórakozással telik. Ilyenkor a településről elszármazott csernyeiek is hazajönnek, meglátogatják rokonaikat, és kikapcsolódnak.

A három napos rendezvény első felvonása az ünnepélyes megnyitó volt a helyi művelődési házban.

-Szent Pál apostol azt mondta: ”Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt”. A mi kis falunk is így gondolkodik. Itt szeretném megköszönni Szlovák és Bányász hagyományőrző csoportok, a művelődési ház táncosok, a műsorban fellépő előadók, a szervezés és megvalósítás során közreműködő segítők munkáját, akik bármilyen módon hozzájárulnak rendezvényünk sikeréhez, mert jól tudjuk, egyedül, az önök aktív részvétele nélkül nem valósulhatna meg ünnepélyes megnyitónk, mondta köszöntőjében Turi Balázs polgármester.

A település vezetője megemlítette Balinka községet, annak vezetését, Törő Gábor országgyűlési képviselőt, valamint a járási hivatalt is, mert mint mondta Csernye fejlődéséhez fontos a velük való szoros együttműködés. De dicsérte azokat a helyi lakosokat is, akik portájukat az átlagosnál is jobban kicsinosítva, virágoskertjüket rendbe rakva, lelkük feldíszítése mellett, környezetüket is megszépítve várták ezt a hétvégét.

-Nagyon sok diáknak az élet egy szakaszát zárja le ez a nyár. Aki tovább akart tanulni, és sikeresen felvételizett, annak elkezdődik egy új időszak. Nekik azt kívánom, hogy eredményesen valósítsák meg álmaikat. A jókívánságon túl természetesen hagyományainkhoz híven az idei évben is jutalmazzuk a kiemelt tanulmányi eredményt elért diákjainkat, valamint a tehetséges bakonycsernyei fiataljainkat, fordult az elismerések várományosaihoz a polgármester.

Az ünnepélyes oklevélátadón a 2022/2023-as tanévben, tanulmányai során elért kiemelkedő tanulmányi eredményért elismerő oklevelet vett át Lovasi Márk, Lovasi Sára, Szuhács Patrícia, Nyevrikel Fruzsina, Sági Pálma és Kubik Kevin Albert.

Bakonycsernyén minden évben díjazzák a kiváló eredményt elért tanulókat

Csernyén rendkívül nagy hangsúlyt kap a sport, így azok is elismerő okleveleket kaptak, akik korosztályukban kimagasló sportsikereket értek el. Ebben az évben két Berze, Attila és Marcell érdemelte ki az elismerést.

Csernyén nagyon fontos a sport. Idén Turi Balázs, polgármester és TörőGábor, országgyűlési képviselő a Berze testvéreket tüntette ki

A sport mellett a zene, a tánc és az ének is fontos része a hagyományoknak, így a megnyitón fellépett a Szlovák Hagyományőrző Énekkar, a Bányász Énekkar és a Dream Team tánccsoport. És innentől kezdve ez a három kategória, vagyis az ének, a zene és a tánc végig kísérte a három napos ünnepet. A megnyitó végén Csizmadia Géza és Kádárné Hegedüs Veronika adott elő retro slágereket. A szombat csak a buliról szólt, számos fellépővel a színpadon, majd vasárnap nyílik lehetőség az egész napos vidámparkra, amit a Csernyén nem ritkán hulló eső, illetve az azt hozó felhők kissé beárnyékoltak.

A végén, ahogy az szinte minden évben szokásos, egy focimeccs zárta a Bakonycsernyei Falunapot, Ősküt hívták meg barátságos mérkőzésre.

Mint megtudtuk, 1724. március 7-én Zichy III. János gróf Nyitra megyéből toborzott szlovák- és magyar nyelvű, lutheránus vallású telepesek képviselőivel kötött megállapodást, melyben a Zichy család kedvező úrbéli feltételeket és vallásszabadságot ígért a letelepedés érdekében. Ennek megfelelően nagy ünnepre készül a nagyközség.

Hagyományőrző csoportok

-Ettől az időtől, tehát 1724. 03.07-től számítjuk Csernye újra telepítését, tehát a falu történetét. A fenti dátum ismeretében jövő évben, azaz 2024-ben ünnepeljük Bakonycsernye fennállásának 300. évfordulóját. A jubileumi év méltó megünneplése céljából már idén ősszel elkezdődnek a tervezési, szervezési munkálatok, melyekbe természetesen a település oktatási intézményeit, civil szervezeteit is szeretném bevonni. Civil fórum és kerekasztal összejövetelek során közös gondolkodásra, ötletelésre invitálom a fent említett szervezetek képviselőit, a település lakosságát, jelentette be Turi Balázs, készülve a jubileumra.