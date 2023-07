– Magyarországon gyönyörű hölgyek vannak! – állapították meg hatalmas ováció közepette a Black Eyed Peas tagjai, akik az este egyik legjobban várt fellépői voltak. Az Amerikából Fejér megyébe repült együttes kitett magáért, régi és újabb slágereiket egyaránt elhozták ide, s a csapatból korábban kilépett Fergie helyett éneklő J. Rey Soul sem okozott csalódást: magabiztos és eufonikus volt. A tagok – will.i.am, Apl.De.Ap és Taboo – a rajongók segítségével még azt is megtanulták, hogy a "Pretty girl" a "csinos lány", és persze kihagyhatatlan volt a "hungry" (éhes) – "Hungary" (Magyarország) szójáték is. Egyébként a közönséggel kifejezetten sokat kommunikáltak, még egy születésnapi köszöntésbe is bevonták őket. Nem tudtak a koncertnek sem időben véget vetni: hiába mutogatták nekik a színfalak mögött, hogy már csak 5 percük van, egy 15–20 perces ráadást adtak az elégedett fesztiválozóknak. "A turné egyik legjobb közönsége vagytok, komolyan", erősítették meg a korábban elhangzott Halott Pénz-gondolatot ők is. Majd a tag egy magyar trikolórt is hoztak, s a háttérben, a digitális kivetítőn olvasható Black Eyed Peas felirat is piros–fehér–zöldbe borult.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Ez a színhármas aztán odébb, a sátorban, a magyar Bëlga együttes fellépése közben is megjelent. Az 1998 óta működő, öltözködésükről is felismerhető csapat koncertje éppen annyira volt szürreális, amennyire szokott – az igazi rajongók bennük sem csalódhattak...