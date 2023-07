Szinte már hagyománynak tekinthető, hogy a Szabolcs Napok 0. napján a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány munkásságára irányul a figyelem, ugyanis az előző évhez hasonlóan idén is egy újonnan megjelenő helytörténeti kiadvány bemutatóeseményére invitálták a helyieket és az érdeklődőket.

A Pusztaszabolcs anno sorozat 42. kötete a helytörténeti kiadványok sorában már az 57. Kettős szerepet betöltő kötetet tarthatott kezében a könyvbemutató közönsége: a Finomítói emlékek címet viselő kiadványban a százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat pusztaszabolcsi dolgozói elevenítették fel munkahelyükhöz kötődő emlékeiket, továbbá a kötet kiemelten fókuszál Pusztaszabolcs várossá avatásának 15. évfordulójának ünnepére.

A Finomítói emlékek című kötetet annak szerkesztője, Czöndör Mihályné mutatta be a jelenlévőknek

Fotó: Fehér Gábor

A megannyi emléket felelevenítő, gazdagon illusztrált kötetet annak szerkesztője, Czöndör Mihályné Joó Katalin mutatta be a jelenlévőknek.

– A könyvben felsorakozó történetek talán akkor kezdődtek, amikor 1960-ban a minisztérium rendeletében a DKV létrehozásáról döntött, és felvette az első hat dolgozót. Az évek során felépült finomítóval mi, pusztaszabolcsiak is kapcsolatba kerültünk. Hogyan? Ezt meséljük el a megjelenő helytörténeti kiadványunkban – kezdte Czöndör Mihályné, aki arról is beszélt, a kötet jól illeszkedik a korábbi kiadványok sorába, ugyanis jelent már meg helytörténeti kötet például a pedagógusokról, az iskoláról, a kereskedőkről és a vasutasokról is.

– Egy helytörténeti kiadvány elkészítése általában éveket felölel: másfél évvel ezelőtt tudtuk meg, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetően elkészülhet ez a könyv. A vállalatnál több száz pusztaszabolcsi megfordult az évtizedek során – beszélt a helyi érintettségről, a kötet apropójáról a szerkesztő, s sorolta: a könyvben különféle munkafolyamatok képviselői idézik fel DKV-s éveiket. Mások mellett laboránsok, műszerészek, villamossági szakemberek, logisztikusok és karbantartók engedtek bepillantást életük egy szeletébe, a vállalat életébe, ami láthatatlan szálként köt össze megannyi pusztaszabolcsit.

A Finomítói emlékek tematikáját megragadva, s tovább folytatva a település műszaki, ipari megoldásainak is szenteltek egy fejezetet a szerkesztők, így kapott bemutatkozási lehetőséget a mezőgazdasági gépmodelleket készítő Szegi László és a kertjében valódi vasúti élményparkot létrehozó Pálinkás József.

A kötettel egyidőben megjelent QR-kód naptárról az alapítvány kuratóriumi elnöke, Bartókné Piller Magdolna mesélt

Fotó: Fehér Gábor

Az eseményen a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány képviseletében Bartókné Piller Magdolna kuratóriumi elnök vetítéssel egybekötve mutatta be az újonnan megjelent QR-kód naptárat, melynek azonnal szembetűnő érdekessége, hogy a hónapok régi elnevezéseit tartalmazza, így jutunk el Boldogasszony havától Karácsony haváig. Minden hónaphoz négy fotó és ugyanennyi beolvasásra váró QR-kód tartozik. Ezek a település történetét felelevenítő leírásokat, hosszabb-rövidebb helyi történeteket és pusztaszabolcsi eseményeket megörökítő képeket tárnak a nézők elé.

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományőrző Alapítvány közel egy évtizede Értékőr Díjjal ismeri el azon személyek munkáját, akik Pusztaszabolcs értékeinek gondozásában fejlesztésében, országos hírűvé tételében aktívan közreműködnek. Az alapítvány elismerését idén Szegi László és Pálinkás József vehette át.

A helytörténeti kiadvány mellékleteként ünnepi hírlevelet és a várossá válás 15. évfordulója alkalmából készített pusztaszabolcsi képeslapot kapott a bemutató közönsége.