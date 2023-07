Hetente más meglepetéssel szolgál az érdeklődő közönségnek a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely. A Nyári Zenei Estek sorozat következő eseményén Tasnádi Bence és Várvölgyi Szabolcs tart John Lennon-estet. Előbbi énekel és basszusgitárral, utóbbi gitárral indul harcba a közönség kegyeiért.

-John Lennon megalapította a világ első és alighanem legismertebb rockzenekarát. A The Beatles 10 év alatt felforgatta a könnyűzenét, majd megszállta a szerelem és makacsul mindennek hátat fordítva, Yoko Ono oldalán alkotott még 10 éven át, tébolyító haláláig. Az utóbbi időszak is figyelemreméltó, de a The Beatles életmű kétségkívül tökéletes, mondta a Tasnádi Bence.

A tehetségéről és életviteléről is világhírű zenész születésének 80., halálának 40., és a The Beatles feloszlásának 50. évfordulója alkalmából vegyesen válogatott Tasnádi és Várvölgyi John Lennon dalaiból.