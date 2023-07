Harminchét év nem kis idő. Ennyi éve töretlen a Cimbora táborok népszerűsége Bicskén, ahol az idén is kevesebb, mint egy óra alatt elfogytak a szabad helyek. – Sokféle változáson, többszöri megújuláson esett át a tábor a közel négy évtized alatt, de a lényeg megmaradt: az olvasás megszerettetése és a könyvtár megismertetése most is a fő célunk – árulta el Endrédiné Szabó Erika, a könyvtár vezetője.

Az első turnus témáját Dániel András kufli meséi és történetei köré építették fel, míg a jövő héten Misi Mókus áll az erdő és a természetjárás tematikájú napok középpontjában. A programok többsége a könyvtárban zajlik, de mind a két hétre szerveznek egy-egy napos kirándulást is, amihez a szülők és a nagyobb testvérek is csatlakozhatnak. Ezen a héten a fővárosba a Csodák Palotájába és a Margitszigetre, jövő héten pedig a győri állatkertbe látogatnak a tábor résztvevői, amit Tatán kisvonatozás követ. – Minden évben szervezünk egy helyismereti napot is, mert úgy gondolom, kicsi korban, játékos formában kell elültetni a szülőhely iránti szeretet és ragaszkodás csíráját. A helyismereti portya keretében a 6-10 éves gyerekeknek a héten az Elhagyatott rét kulcsát kell megkeresniük, miközben végigjárják és a meséken és kalandokon keresztül megismerik a város nevezetes épületeit, emlékhelyeit, sőt ilyenkor még a polgármesterhez is el szoktunk látogatni a városházán – mondta Endrédiné, aki a feol.hu kérdésére azt is hozzátette, évtizedek óta nagy népszerűségnek örvend a tábor, amely annak idején Mesetábor néven indult. Két év után a Magyar Televízió szerkesztője, É. Szabó Márta - akinek a nevéhez köthető többek között a gyerekeknek szóló kulturális műsor, a Cimbora szerkesztése is - bicskei könyvtárban tett látogatása után vette fel a Cimbora nevet.

Pillanatkép a hétfői nap egyik foglalkozásáról

Fotó: Nagy Károly Városi Könyvtár

Mivel a tábor napi programjai 13 óráig tartanak, módosult a könyvtár nyitvatartása is, illetve az intézmény nyári üzemmódra váltott. Július 3-14. között kedden, szerdán és pénteken 13-17 óráig, csütörtökön 10-18 óráig várják az olvasókat. Augusztus 1-20. között pedig teljesen bezárnak. A megszokott nyitvatartás augusztus 22-től áll vissza.