A Stranger Things című népszerű sorozat egyik jelentős alkotója, Shawn Levy, executive producerként és tíz rész rendezőjeként a szokásos sci-fi és kaland témái helyett ezúttal Anthony Doerr A láthatatlan fény című, Pulitzer-díjas regényének adaptációját vitte filmre.

Egy látását elvesztett lány és apja történetét meséli el a 2022-ben forgatott film. A történet szerint apa és lánya a második világháború idején menekülnek a nácik elől Franciaországból, egy ritka gyémántot rejtegetve. A főszerepeket a tehetséges Aria Mia Loberti és Mark Ruffalo játsszák, akiknek alakításai – már a film előzetese alapján – garantáltan mélyen megérintik majd a nézők szívét.

Ebben a különleges ízelítőben felismerhetünk egy olyan helyszínt, amely komoly szerepet játszott a forgatások során. Ez a helyszín nem más, mint a kétszáz éves, védett angol parkkal körülvett soponyai Zichy-kastély.

Az épületnek hosszú és gazdag történelme van, hiszen eredetileg 1757-re, L alakú barokk kúriaként épült gróf Zichy János megrendelésére. Az évszázadok során többször is átépült és átalakult, először Pollack Mihály munkája nyomán 1772-1773 között, majd 1807-ben újra bővítéssel nyerte el a mai klasszicista arculatát. A kastély belsejében, a Kádár-kor hajnalán itt működött gyermekotthon “lenyomataival”, még ma is találkozhatunk. A jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő, 1998-as bezárása óta azonban elhagyatottan álló épületegyüttes most lehetőséget kapott arra, hogy a produkcióban filmes háttérként megcsillogtassa pompáját és történelmi varázsát a vásznon. A minisorozatot előreláthatóan november elején tűzi műsorára a Netflix.

De nem csak az új minisorozat kapcsán érdemes említeni a soponyai kastély szerepét a filmes világban. A Showtime is felfedezte az ország varázslatos lehetőségeit. A korábbi Tudorok sorozat sikere után újabb történelmi drámasorozatot készítettek. Ezúttal a Borgiák történetét filmesítették meg ugyanezzel a címmel, ahol a történet középpontjában a XV. századi Itáliában, a virágzó reneszánsz egyik legmeghatározóbb, legendás családja állt. A sorozatban Rodrigo Borgia, azaz VI. Sándor a középpont, akit az Oscar-díjas Jeremy Irons alakításában láthattunk. Borgia egy ambiciózus és ravasz férfi, aki hatalomra és befolyásra vágyik, és minden eszközt bevet, hogy elérje céljait. Az egyházfővé való emelkedése azonban tele van korrupt és erkölcstelen cselekedetekkel, amelyek a családját is magukkal sodorják az árnyékba. "A Borgiák" sorozat készítésében az Oscar-díjas forgatókönyvíró Neil Jordan vett részt, aki korábban a Tudorok sorozatban is közreműködött Michael Hirst oldalán, mint forgatókönyvíró és vezető producer. Egy évvel korábban már magyar produkció filmes háttereként szolgált az impozáns épület.

Eperjes Károly készített 2021-ben egész estés filmet szintén a szebb napokat látott helyszínen, amelynek címe a "Krisztus inge" volt. A film egészen az ötvenes évekbe repíti vissza a nézőt, azokba az időkbe, amikor Magyarországon a kommunista diktatúra Államvédelmi Hatósága – ÁVH – brutális és könyörtelen támadásokat indított a szerzetesrendek és egyházi közösségek ellen, megcélozva ezzel a kereszténységet és annak intézményeit.

Érdemes az itt forgatott alkotásokat úgy is megszemlélni, hogy hányféleképpen képes a filmes világ egyazon helyszínt, épületet több arculattal is felruházni, éppen mint a színészeket. Remélhetően a majd 30 éve üresen álló, sokkal többre érdemesült műemlék épület méltó bánásmódban részesül a jövőben, és nem leromlott állaga miatt lesz annyira csábító majd a filmgyártók berkeiben.