Amint arról a hónap legelején beszámoltunk, páratlan koncertturnéra hívták meg Kolumbiába a besnyői Szironta Együttest, akik hatalmas lelkesedéssel koncertezték végik a helyszíneket. A 2004-ben alakult együttes 2016-ig magyar fejlesztésű csengettyűkkel, majd 2016-tól amerikai kéziharangokkal, handbellekkel mutatja be egyedi előadását. A Szironta 2022-ben eljuthatott a harangzenészek világtalálkozójára, az Amerikai Egyesült Államokbeli Nashvillebe, ahol komoly elismerést kapott és számos nemzetközi kapcsolatot épített. Ennek köszönhetően érkezett a meghívás tavaly ősszel Kolumbiából. Az elmúlt közel két hétben a zárókoncerttel együtt 13 alkalommal mutathatta meg az együttes hat zenésze a magyar virtust – harangokon.

Megismerkedtek Kolumbia természeti szépségeivel is

Fotó: Szironta Együttes

- Kifejezett öröm volt együttesünk számára, hogy Kolumbiában is fontosnak tartják a gyermekek zenei nevelését, ezért több koncertünk is diákok számára valósulhatott meg, ezzel folytatva a hazai ifjúsági zenei fejlesztés misszióját – mondta a feol érdeklődésére Germán Márton, a zenekar művészeti vezetője. A két hét alatt többezer néző kísérhette nyomon az együttes koncertútját, mely során legalább 2000 gyermek kaphatott betekintést a magyar zenébe, és talán sokan kaptak kedvet arra, hogy ők is harangot ragadjanak!

Az utolsó hivatalos koncert

Fotó: Szironta Együttes

A koncertek alapvetően Bogotá környékén valósulhattak meg: Funza, Sibate, Tocancipá, Zipaquira, Guasca, Bogotá, Chiá, Tabio, Ganchacipá, La Mesa települések közönsége számára mutathatták meg a kifejezetten erre az útra készült, alapvetően magyar zenét vagy a magyarságot jelképező műsort.

Újabb kapcsolatokat is építhettek, hiszen a találkozó másik meghívott együttese volt a venezuelai Nemzeti Harangegyüttes, akikkel közös műsorokat is adtak, de több koncerten a házigazdákkal és a venezuelai zenészekkel közösen egy kolumbiai zenét, a Passiaggot is előadhatták.

- Hatalmas lehetőség, és felejthetetlen élmény a Szironta Együttes számára ez az út, hiszen most a világ egy igen távoli szegletébe is eljuthatott a magyar zenészek, a magyar harangzene különlegességének a híre. Nemzetközi turnénkat folytatjuk, reményeink szerint a jövő évi újabb világtalálkozó előtt – melynek Japán ad otthon – még Európa számos színpadán megszólalhatnak harangjaink – tette hozzá a művészeti vezető.

A zenekar utolsó koncertjét Tabioban, az Inmaculada Concepción templomban adta, ami a hivatalos program zárókoncertje volt: - Izgatottan és lelkesen készültünk a koncertre, ezen a teljes magyar repertoárunkat megszólaltattuk. Jóleső érzés volt, hogy a közönség soraiban az Embajada de Hungría, Bogotá - Magyarország Kolumbiai Nagykövete, Villegas-Vitézy Anna Zsófia valamint a Kolumbiai Magyar Kör - Círculo Húngaro de Colombia tagjai, képviselői is jelen voltak. Jó volt ismét magyar szót hallani a közönség soraiból. A csodálatos és monumentális belső terű templomban teltház, kb. 2-300 ember előtt adhattunk műsort az Esc. Nacional y Latinoamericana de Coros Polifónicos de Campanas de Venezula zenészeivel. A koncert zárószámaként kolumbiai népzenét, pasillot adott elő a venezuelai és a magyar csapat, megköszönve a házigazdáknak az elmúlt napokat, a szeretetet, a vendéglátást, a törődést. A koncertet követően átadtuk ajándékainkat: Magyarországról tokaji bort, pálinkát, Unicumot hoztunk, Batykó Szilvia kézműves kerámiáit, melyet a fesztivál logója díszített, vert csipkét, hazai csokoládét és hazánkról szóló könyveket adtunk át. A nagykövet asszonynak valamint a Kolumbiai Magyar Kör képviselőinek Tessely Zoltán képviselő által küldött Pannónia Szíve könyvet is átadtun, melyben településünk és régiónk mutatkozik be, köszönjük az ajándékát! – zárta Germán Márton.