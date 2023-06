A Székesfehérvári Balett Színház 2018-ban alakult meg. A professzionális táncosok alkotta társulat szerves részévé vált a város kulturális életének. Az elmúlt öt évben 15 táncszínházi előadást hoztak létre, amelyeket a Vörösmarty Színház mellett az országban és külföldön is több helyszínen bemutattak. A színpadi produkciókon túl a táncosok örömmel vesznek részt a város rendezvényein, nyílt napjaikon pedig bepillantást engednek a szakmai munkába is. A fehérvári indulás komoly munkát és koncentrációt igényelt már az első pillanattól kezdve, hiszen a társulat alapítása, a produkciók létrehozása egy időben zajlott a kortárstánc intézményének alapításával. Az Egerházi Attila vezetésével zajló folyamatokban fontos szerepet vállaltak az alapítók. Közülük ketten most búcsúznak - adta hírül közleményében az Önkormányzati Kommunikációs Központ.

Kovalszki Boglárka és Fernando Gabriel Luis Luis magántáncosok pénteken kora délután érkeztek a Székesfehérvári Balett Színház igazgatójával, Egerházi Attilával a városházára, ahol Székesfehérvár polgármestere köszöntötte őket. Cser-Palkovics András Polgármesteri Elismerő Emlékéremmel köszönte meg a táncosok kiemelkedő tevékenységét, amelyet Székesfehérvár kulturális, művészeti értékeinek gyarapítása érdekében végeztek - írta az ÖKK.

A köszöntést követő beszélgetésen elhangzott, hogy a művészek, a táncosok életében is eljön az az időszak, amikor a testnek és a léleknek egyaránt pihennie kell. Bár mindketten nehezen vesznek búcsút a társulattól, ahol nagyon jól érezték magukat és szakmailag is sokat fejlődtek, most a pihenésé és az új utak kereséséé lesz a főszerep. Kovalszki Boglárka, akinek hároméves korától a tánc az élete, a Budapesti Balett Intézetben szerzett diplomát, majd a Kassai Állami Színház társulatánál töltött néhány évadot. A Csehországban töltött hónapokat követően a Miskolci Baletthez szerződött. Egerházi Attila hívására érkezett Székesfehérvárra, és vett részt a Székesfehérvári Balett Színház alapításában. Nehéz szívvel búcsúzik a társulattól, de izgatottan várja a jövőt is. Tervei szerint az eddig hobbiként művelt festészetben szeretne jobban elmélyülni, és a ruhatervezés, -készítés területén kibontakozni.

Meghatódottan vette át az elismerést Fernando Gabriel Luis Luis magántáncos, aki annak idején Spanyolországból érkezett Székesfehérvárra. A Ballets de Tenerife tagja volt 2010-től három éven át, majd a Danza en Superior / Dansup együttesét erősítette. A Székesfehérvári Balett Színháznak ő is alapító tagja. 2018 óta számos szerepben láthatta színpadon a fehérvári közönség. Mint mondta, nehéz szívvel vett búcsút a társulattól, ahol otthonra talált. Bár nem tanult meg beszélni nyelvünkön, érti és érzi a magyarokat. Arra a kérdésre, mi volt a kedvenc szerepe, a Franc tánckrimit, valamint a Rómeó és Júlia táncdrámát emelte ki. Fizikailag és mentálisan is eljött az idő egy kis pihenésre. Remélem, visszatérhetek egyszer még a fehérvári társulathoz is - fogalmazott.

A két búcsúzó művész, Fernando és Boglárka hozzátette: nem köszönnek el végleg a tánctól, hiszen táncosnak születtek és táncosok maradnak.