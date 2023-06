A legtöbb a házasság-szerelem témában létezik

A falvédők alapanyagát a lányok, asszonyok piacokon vagy a közeli városokban tudták megvásárolni előnyomott formában. Persze, olyan is előfordult, hogy ha tetszett valakinek egy ismerősnél látott, kivarrott falvédő, átmásolta magának. A falvédő témája a hímző lelkéről is árulkodik, hiszen sok előre nyomott mintából választhatta ki azt a néhányat, ami hozzá a legközelebb állt és otthona díszének szánta. Talán nem meglepő, hogy a legtöbb falvédő a házasság-szerelem témában létezik. - A második helyen a konyha és a főzés áll. Megjelennek a falvédőkön a mesefigurák is, pl. Hamupipőke és gyakoriak az olyanok is, amelyeken gyermekek szerepelnek (éppen egy ilyet kapott Csákvárról ajándékba a gyűjtő a kiállításmegnyitó alkalmával – a szerző). Külön csoportként említeném a jótanácsokat tartalmazó falvédőket. Minden paraszti portán volt háziáldás, ami talán a falvédők között a legfontosabb szerepet töltötte be. Léteztek hazafias feliratúak is, főként az I. világháború és az azt követő Trianoni békediktátum idején. Ezek azonban ma már nagyon ritkák. És olyanok is vannak, amelyeken – miután német területről kerültek be a falvédők – megjelennek a németalföldi motívumok, így pl. a holland főkötő, a fapapucs, a szélmalom vagy a vitorlás.

A csákvári vendégek a kiállításmegnyitón megajándékozták a gyűjtőt. Balra Jungvirthné Bús Erzsébet

Fotó: Némedi István

A régi darabok leginkább egyszínűek – piros, kék, fekete, lila -, a színesek ritkának számítottak. Ilyenek falvédők jellemzően a második világháború után jelentek meg. Előtte csak Észak-kelet Magyarországon voltak jellemzőek a színes darabok, ahol nem szálöltéssel, hanem nagyon apró, keresztszemes hímzéssel készültek a falvédők. A színek mellett a szegély, a motívum és a falvédőn szereplő figurák ruházata alapján viszonylag jól behatárolható ezeknek a textileknek a kora. Így tehát kortörténeti dokumentumok is lehetnek.

A gyűjtemény különleges darabjai

Jungvirthné Bús Erzsébet ma már igyekszik visszafogni magát az újabb darabok beszerzésében, hiszen fizikailag is sok helyet foglalnak el a már meglévő textilek, amelyek között számos különleges darab is van. – Van olyan, ami 1876-ból származik és nagyon sokat utaztam érte, hogy megszerezzem. Van olyan sváb gyereklepedőm Kolozsvárról, ami nem csak azért nagyon kedves, mert igen ritka, de irtó rossz állapotban és piszkosan került hozzám, de szerencsére sikerült helyrehoznom. Nagy kedvenceim a hazafias darabok, illetve a sváb házioltárterítők, amelyek több mint száz évesek, de a svábok precizitásának köszönhetően – no és annak, hogy ritkán használták - általában igen jó állapotban maradtak fent. Ide sorolom a szöveges polccsíkokat is, amiket a stelázsira, illetve a ruhásszekrénybe tettek, több sorban. Ezek esetében mind a négy – általában ennyi sorosak voltak a versek - csíknak meg kell lennie ahhoz, hogy összeálljon a teljes szöveg. Például:

„Amit a tű, szövőszék alkotott / mindezt a szekrénybe szépen elrakhatod. / Uralkodjék rend és tisztaság mindég itt / alkoss folyton újat, s őrizd meg a régit!”

Ez az utolsó sor egyben a mottóm is – sorolta Erzsébet, akinek azért vannak még beszerzendő darabok a falvédős „bakancslistáján”.

A piros mellett a kék szín volt leggyakoribb, amivel falvédőket hímeztek

Fotó: Radisics Milán

- Számomra a falvédők gyűjtése olyan kedves tevékenység, amit most már nem csak saját örömömre csinálok, de a kiállításoknak köszönhetően másokéra is. Mindig boldogsággal tölt el, amikor egy-egy tárlaton látom, hogy mosolyogva nézik végig őket az emberek – árulta el zárásként Jungvirthné Bús Erzsébet, akinek gyűjteménye egy másik részével hamarosan szülőfalujában, Vigátpetenden, a Művészetek Völgye keretében is találkozhatnak az érdeklődők a Plébánia Galériában.

A június 17-én nyílt kiállításról itt írtunk.